Главы муниципалитетов Псковской области проголосовали на выборах в Госдуму и Заксобрание

Главы муниципалитетов Псковской области приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и Законодательного Собрания региона сегодня, 18 сентября, о чем сообщили в соцсетях.

На территории Псковского муниципального округа в 8.00 открылись 37 избирательных участков. Глава муниципалитета Наталья Федорова воспользовалась своим конституционным правом и проголосовала на избирательном участке в Писковичах. По ее словам, атмосфера на участке рабочая, члены УИКа четко выполняют обязанности.

Фото: Наталья Федорова / Мах

Депутат Собрания Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин», участник программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко также сделал свой выбор в участковой избирательной комиссии.

Фотографии: Андрей Ключко / «ВКонтакте»

«Считаю, что участие в выборах – долг каждого гражданина и возможность каждого выбрать будущее России. Именно так мы можем повлиять на то, каким будет будущее нашего округа, области и нашей страны. Призываю всех жителей прийти на избирательные участки и сделать свой выбор!» – отметил депутат.

Глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова воспользовалась дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), как и многие жители муниципалитета. В округе открылось 15 участков. Глава округа с председателем ТИК Светланой Барановой с утра посетила ряд избирательных участков - их работа началась в спокойной рабочей обстановке.

Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Эти три дня определят стратегию развития региона и всей страны на ближайшие пять лет. Приходите на выборы или голосуйте из дома – важен голос каждого!» – подчеркнула Оксана Филиппова.

Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин также принял участие в ДЭГ.

Фото: Юрий Ильин / Мах

«Сегодня стартовали выборы – и я уже сделал свой выбор. Я – проголосовал! Приглашаю и вас проявить гражданскую позицию и принять участие в голосовании 18, 19 или 20 сентября! Приходите на выборы – ваш голос важен!» – написал глава округа.

Глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров по традиции утро дня голосования начал с визита на свой избирательный участок в Острове.

Фото: Дмитрий Быстров / Мах

«Считаю, что каждый должен отдать свой гражданский долг и принять участие в выборах, которое определяют наше будущее на следующие пять лет», – подчеркнул глава муниципалитета.

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин сделал свой гражданский выбор, воспользовавшись дистанционным электронным голосованием.

Фото: Иван Белугин / Max

«Почему считаю важным обязательно принять участие в выборах? Потому что именно мы, жители, определяем, кому доверить представлять наши интересы на региональном и федеральном уровнях. От работы избранных депутатов во многом зависят решения, которые касаются развития наших территорий, социальной сферы, экономики, поддержки людей – всего того, с чем мы сталкиваемся каждый день. Голосование – это возможность не просто наблюдать со стороны, а выразить свою позицию и сделать свой выбор. Я этой возможностью воспользовался. Пусть решение каждый принимает самостоятельно. Но важно, чтобы наш голос прозвучал», – отметил глава округа.

Главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер утро первого дня голосования провел на избирательном участке и отдал свой голос за тех, в ком уверен.

Фото: Дмитрий Мельцер / «ВКонтакте»

«Уважаемые избиратели! Участковые избирательные комиссии ждут вас – воспользуйтесь своим конституционным правом, проголосуйте за будущее нашей страны, региона и округа!» – призвал главврач.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.