Главы муниципалитетов Псковской области проголосовали на выборах в Госдуму и Заксобрание

Главы муниципалитетов Псковской области приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и Законодательного Собрания региона сегодня, 18 сентября, о чем сообщили в соцсетях.
На территории Псковского муниципального округа в 8.00 открылись 37 избирательных участков. Глава муниципалитета Наталья Федорова воспользовалась своим конституционным правом и проголосовала на избирательном участке в Писковичах. По ее словам, атмосфера на участке рабочая, члены УИКа четко выполняют обязанности.
Фото: Наталья Федорова / Мах
Депутат Собрания Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин», участник программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко также сделал свой выбор в участковой избирательной комиссии.
Фотографии: Андрей Ключко / «ВКонтакте»
Глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова воспользовалась дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), как и многие жители муниципалитета. В округе открылось 15 участков. Глава округа с председателем ТИК Светланой Барановой с утра посетила ряд избирательных участков - их работа началась в спокойной рабочей обстановке.
Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»
Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин также принял участие в ДЭГ.
Фото: Юрий Ильин / Мах
Глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров по традиции утро дня голосования начал с визита на свой избирательный участок в Острове.
Фото: Дмитрий Быстров / Мах
Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин сделал свой гражданский выбор, воспользовавшись дистанционным электронным голосованием.
Фото: Иван Белугин / Max
Главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер утро первого дня голосования провел на избирательном участке и отдал свой голос за тех, в ком уверен.
Фото: Дмитрий Мельцер / «ВКонтакте»
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.
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