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Главы муниципалитетов Псковской области проголосовали на выборах в Госдуму и Заксобрание

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Главы муниципалитетов Псковской области приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и Законодательного Собрания региона сегодня, 18 сентября, о чем сообщили в соцсетях.

На территории Псковского муниципального округа в 8.00 открылись 37 избирательных участков. Глава муниципалитета Наталья Федорова воспользовалась своим конституционным правом и проголосовала на избирательном участке в Писковичах. По ее словам, атмосфера на участке рабочая, члены УИКа четко выполняют обязанности.

Фото: Наталья Федорова / Мах

Депутат Собрания Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин», участник программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко также сделал свой выбор в участковой избирательной комиссии. 

 

Фотографии: Андрей Ключко / «ВКонтакте»

«Считаю, что участие в выборах – долг каждого гражданина и возможность каждого выбрать будущее России. Именно так мы можем повлиять на то, каким будет будущее нашего округа, области и нашей страны. Призываю всех жителей прийти на избирательные участки и сделать свой выбор!» – отметил депутат.

Глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова воспользовалась дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), как и многие жители муниципалитета. В округе открылось 15 участков. Глава округа с председателем ТИК Светланой Барановой с утра посетила ряд избирательных участков - их работа началась в спокойной рабочей обстановке.

 

Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Эти три дня определят стратегию развития региона и всей страны на ближайшие пять лет. Приходите на выборы или голосуйте из дома – важен голос каждого!» – подчеркнула Оксана Филиппова. 

Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин также принял участие в ДЭГ. 

Фото: Юрий Ильин / Мах

«Сегодня стартовали выборы – и я уже сделал свой выбор. Я – проголосовал! Приглашаю и вас проявить гражданскую позицию и принять участие в голосовании 18, 19 или 20 сентября! Приходите на выборы – ваш голос важен!» – написал глава округа. 

Глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров по традиции утро дня голосования начал с визита на свой избирательный участок в Острове.

 

 Фото: Дмитрий Быстров / Мах

«Считаю, что каждый должен отдать свой гражданский долг и принять участие в выборах, которое определяют наше будущее на следующие пять лет», – подчеркнул глава муниципалитета. 

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин сделал свой гражданский выбор, воспользовавшись дистанционным электронным голосованием.

Фото: Иван Белугин / Max

«Почему считаю важным обязательно принять участие в выборах? Потому что именно мы, жители, определяем, кому доверить представлять наши интересы на региональном и федеральном уровнях. От работы избранных депутатов во многом зависят решения, которые касаются развития наших территорий, социальной сферы, экономики, поддержки людей – всего того, с чем мы сталкиваемся каждый день. Голосование – это возможность не просто наблюдать со стороны, а выразить свою позицию и сделать свой выбор. Я этой возможностью воспользовался. Пусть решение каждый принимает самостоятельно. Но важно, чтобы наш голос прозвучал», – отметил глава округа.

Главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер утро первого дня голосования провел на избирательном участке и отдал свой голос за тех, в ком уверен.

Фото: Дмитрий Мельцер / «ВКонтакте»

«Уважаемые избиратели! Участковые избирательные комиссии ждут вас – воспользуйтесь своим конституционным правом, проголосуйте за будущее нашей страны, региона и округа!» – призвал главврач.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области проходят 18-20 сентября.

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Пресс-портреты

Быстров Дмитрий Михайлович

Быстров Дмитрий Михайлович

Глава Островского муниципального округа.

Ильин Юрий Артамонович

Ильин Юрий Артамонович

Глава Опочецкого муниципального округа

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

Белугин Иван Дмитриевич

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

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