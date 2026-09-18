Антон Минаков: Граждане не могут оставаться равнодушными к участию в выборах

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Антон Минаков 18 сентября принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента на избирательном участке №138, который расположен в Псковской инженерно-лингвистической гимназии (ПИЛГ), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Антон Минаков подчеркнул, что в текущих условиях особенно важно проявить активную гражданскую позицию.
18–20 сентября жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.
Участковые избирательные комиссии Псковской области традиционно открываются для голосования в 8:00 и завершают работу в 20:00. В дистанционном электронном голосовании можно принять участие в любое время круглосуточно.
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