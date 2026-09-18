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Антон Минаков: Граждане не могут оставаться равнодушными к участию в выборах

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Депутат Законодательного Собрания Псковской области Антон Минаков 18 сентября принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента на избирательном участке №138, который расположен в Псковской инженерно-лингвистической гимназии (ПИЛГ), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Только что сам принял участие в голосовании и искренне убеждён, что каждый гражданин нашей страны обязан прийти на избирательный участок и исполнить свой гражданский долг. Мы живём сейчас в непростое время и понимаем, в какой ситуации находится наше государство, поэтому считаю, что граждане не могут оставаться равнодушными к участию в выборах», - сказал депутат. 

Антон Минаков подчеркнул, что в текущих условиях особенно важно проявить активную гражданскую позицию.

«Нельзя оставаться равнодушными к выборам, тем более такого уровня - в Государственную Думу и в Законодательное Собрание Псковской области. Призываю всех прийти на избирательные участки с 18 по 20 сентября и отдать ваш голос тому избирательному объединению или кандидату, которому вы доверяете», — заключил парламентарий.
 

18–20 сентября жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.

Участковые избирательные комиссии Псковской области традиционно открываются для голосования в 8:00 и завершают работу в 20:00. В дистанционном электронном голосовании можно принять участие в любое время круглосуточно.

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Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

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