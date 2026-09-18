Явка на федеральной платформе онлайн-голосования достигла 50%

Свои голоса на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) отдала уже половина зарегистрировавшихся избирателей, сообщила в пятницу пресс-служба Минцифры РФ.

«Каждый второй избиратель, зарегистрировавшийся на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), уже проголосовал. Явка на федеральной платформе ДЭГ по состоянию на 12:15 по московскому времени первого дня голосования составила 50% - свой выбор сделали уже 2 млн человек», - говорится в сообщении.

В топ регионов по явке на 12:15 вошли: Магаданская область - 67%, Республика Алтай - 61%, Смоленская область - 61%, Томская область - 61% и Республика Марий Эл - 61%, пишет Интерфакс.

Проголосовать онлайн на стартовавших в пятницу выборах можно до 20:00 20 сентября по местному времени, напомнили в Минцифры.

В 2026 году голосование на федеральной платформе ДЭГ доступно в 32 регионах для жителей, заранее подавших заявление на Госуслугах, а те, кто не регистрировался на ДЭГ, могут проголосовать на своём избирательном участке - адрес указан в личном кабинете избирателя.

Напомним, Псковская область входит в число регионов, где на выборах применяется ДЭГ. Для участия в дистанционном голосовании зарегистрировался 53 791 человек. В нем, в отличие от очного, голосовать можно круглосуточно. С 18 по 20 сентября жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва.