Александр Козловский: Мы понимаем всю ответственность и готовы приступить к работе

В эту избирательную кампанию «Единая Россия» провела большую работу с однопартийцами и избирателями. Были организованы тысячи встреч, это дало результат. Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в ходе брифинга по подведению итогов выборов депутатов в Госдуму и Заксобрания Псковской области 21 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области состоялась 18-20 сентября.
Кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский лидирует на выборах депутата Государственной Думы по 150-му одномандатному избирательному округу с результатом 50,95% после обработки 100% бюллетеней.
ЕР также набрала большинство на выборах в Госдуму и региональный парламент.
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