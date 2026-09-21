Александр Козловский: Мы понимаем всю ответственность и готовы приступить к работе

В эту избирательную кампанию «Единая Россия» провела большую работу с однопартийцами и избирателями. Были организованы тысячи встреч, это дало результат. Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в ходе брифинга по подведению итогов выборов депутатов в Госдуму и Заксобрания Псковской области 21 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы видим консолидацию общества, что проявляется в явке: более 54%. Голоса за партию примерно составляют столько же. По результатам выборов в Государственную Думу по спискам тоже в районе 54%. Мы фиксируем более высокий процент по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями, за что мы выражаем благодарность в первую очередь избирателям, которые оказали нам поддержку в виде такого результата голосования. Конечно, мы понимаем всю ответственность и готовы приступить в последующем к работе», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области состоялась 18-20 сентября.

Кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский лидирует на выборах депутата Государственной Думы по 150-му одномандатному избирательному округу с результатом 50,95% после обработки 100% бюллетеней.

ЕР также набрала большинство на выборах в Госдуму и региональный парламент.