Стартует первая сессия Заксобрания Псковской области восьмого созыва

Начинается первая сессия Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. За работой депутатов можно следить онлайн на сайте регионального парламента.

На сессии парламентариям предстоит утвердить структуру Собрания, избрать спикера и его заместителей, представителя законодательного органа в Совете Федерации, председателей комитетов и комиссий, а также сформировать их персональный состав. Кроме того, в повестку включены вопросы о регистрации политических фракций.

Решение по обновлению структуры Собрания примет депутатский корпус открытым голосованием. Голосование по избранию руководящего состава и сенатора будет тайным.