Псковские депутаты вновь делегировали Наталью Мельникову в Совет Федерации

Депутата Законодательного Собрания Псковской области Наталью Мельникову избрали сенатором Российской Федерации - представителем от регионального парламента. Соответствующее решение приняли депутаты на первой сессии восьмого созыва по результатам тайного голосования 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Наталья Мельникова наделена полномочиями сенатора. Настоящее постановление направят в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Напомним, в седьмом созыве Заксобрания Наталья Мельникова также была избрана сенатором в октябре 2024 года.