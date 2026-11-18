Председатель псковского «Яблока» Артур Гайдук планирует продолжить работу во главе регионального отделения партии, несмотря на возможное трудоустройство в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), отвечая на вопрос о том, чем будет заниматься после сложения полномочий депутата Законодательного Собрания Псковской области по итогам сентябрьских выборов. По словам Артура Гайдука, он намерен вернуться к работе врачом и в настоящее время занят поиском подходящей вакансии.
«Я бы очень хотел остаться в Пскове. Если будут устраивать условия работы, я останусь», — сказал Артур Гайдук.
При этом он не исключил и трудоустройства в Санкт-Петербурге.
Артур Гайдук сообщил, что партия продолжит свою деятельность и намерена участвовать в следующих выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области.
Кроме того, он заявил, что «Яблоко» планирует участвовать в выборах депутатов Псковской городской Думы в 2027 году и не исключил своего участия в этой кампании.
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