Председатель псковского «Яблока» Артур Гайдук планирует продолжить работу во главе регионального отделения партии, несмотря на возможное трудоустройство в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), отвечая на вопрос о том, чем будет заниматься после сложения полномочий депутата Законодательного Собрания Псковской области по итогам сентябрьских выборов. По словам Артура Гайдука, он намерен вернуться к работе врачом и в настоящее время занят поиском подходящей вакансии.

«Я бы очень хотел остаться в Пскове. Если будут устраивать условия работы, я останусь», — сказал Артур Гайдук.

При этом он не исключил и трудоустройства в Санкт-Петербурге.

«Я по-прежнему являюсь руководителем Псковского отделения партии. В ближайшее время планов по переизбранию нет. Если я останусь работать в Пскове, то останусь председателем регионального отделения до следующих внутренних выборов. И даже если я найду работу в Санкт-Петербурге, то все равно останусь председателем, потому что на таком небольшом расстоянии от родного города я смогу выполнять эти функции», — поделился планами экс-депутат.

Артур Гайдук сообщил, что партия продолжит свою деятельность и намерена участвовать в следующих выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области.

«Через пять лет еще одни выборы будут в Заксобрание. Мы в них будем участвовать. Мы свою работу не прекращаем, партия никуда не уходит», — отметил гость студии.

Кроме того, он заявил, что «Яблоко» планирует участвовать в выборах депутатов Псковской городской Думы в 2027 году и не исключил своего участия в этой кампании.