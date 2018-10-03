Общество

Почти 154,5 тыс жителей Псковской области привито от гриппа

154 417 человек или 24,26% от численности населения Псковской области привито от гриппа по состоянию на 5 октября в рамках прививочной кампании. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТУ Роспотребнадзора по Псковской области, за счет других источников финансирования привито 1260 человек.

Всего привито от гриппа 35727 детей - 68,71% от плана иммунизации, что составляет 87,99% от полученной вакцины, и 117431 человек или 57,85% от подлежащих иммунизации в 2018 году, что составляет 57,85% от полученной вакцины.

За последние 5 лет охват населения Псковской области вакцинацией против гриппа увеличился более чем в два раза: с 18% в 2012 году до 30% в 2016 и 41,6% в 2017 году. У привитых заболевание проходит легче и без серьезных осложнений. Сделать прививку против гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Лечебно-профилактические учреждения ждут жителей региона на бесплатную иммунизацию против гриппа.

Добавим, для создания иммунизированной прослойки населения, необходимой для предотвращения развития эпидемии, в Псковской области планируется в общей сложности привить 286455 жителей области, что составляет 45% населения.

Напомним, что с 1 по 15 октября работает телефон «горячей линии» в рамках реализации мероприятий, направленных на профилактику гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ): 8-8112-664729, 664279, 662981. Телефон «горячей линии» Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области -8-8112-662981. Режим работы телефона «горячей линии»: понедельник-пятница с 10.00 по 13.00 и с 14.00 по 17.00. Вы можете получить информацию об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ на территории области, о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе об иммунопрофилактике.