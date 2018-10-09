Общество

Общественники озабочены ремонтом римско-католического костела в Опочке

Общественный совет при государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия обеспокоен ремонтными работами, который проводятся на памятнике градостроительства регионального значения в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель совета Оксана Шевченко.

«На берегу реки Великой расположился маленький город Опочка с богатой историей и множеством старинных зданий, которые можно отнести к культурно-историческому наследию Псковского края. Среди них памятник градостроительства регионального значения - римско-католический костел 1904 года постройки, находящийся по адресу: ул. К. Цеткин, дом 13/6. В период гитлеровской оккупации из-за нехватки жилья в разрушенном городе здание было занято жильцами и перестроено в многоквартирный дом. Многие архитектурные элементы памятника (башенка-колокольня, псевдоготические окна, колокол, ворота) и внутреннее убранство были утрачены. В настоящее время здание изменилось до неузнаваемости, и в нем проживает несколько семей», - рассказала Оксана Шевченко.

«В 2018 году дому исполнилось 114 лет. На сайте государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия размещена информация о том, что в рамках Региональной программы капитального общего имущества в многоквартирных домах выделено финансирование на ремонтные и реставрационные работы. Дом по ул. К. Цеткин 13/6 также входит в эту программу, и здесь начались ремонтные работы, но в сентябре остановились: утеплитель стен проложен не по всему периметру дома, нет крыльца к отдельным квартирам, жильцы ходят по настланным доскам (дом без удобств), не закончена обшивка», - отметила председатель общественного совета.

Общественный совет при государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия поинтересовался вопросом проведения ремонтных работ в отделе жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожного хозяйства администрации Опочецкого района. «Там ответили, что не в курсе о состоянии ремонтных работ, посоветовали обратиться в приемную главы Опочецкого района. Довольно странно, что в Опочке никто не владеет информацией по данному объекту культурного наследия города. Общественный совет озабочен сложившейся ситуацией и возьмет ее на контроль», - заключила Оксана Шевченко.