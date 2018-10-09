Общество

В сентябре комиссия при Росреестре снизила кадастровую стоимость недвижимого имущества в Псковской области на 161,9 млн рублей

В сентябре комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Псковской области провела два заседания, в ходе которых рассмотрела 16 заявлений о снижении цены 31 земельного участка и двух нежилых помещений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

После изучения заявлений и представленных к ним документов комиссией были приняты решения об определении спорной кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере рыночной. В результате ранее установленная общая кадастровая стоимость в сумме 216 200 000 рублей была снижена до 54 300 000 рублей. Общая цена уменьшена на 161 900 000 рублей.

6 заявлений были отклонены в связи с несоответствием отчетов об оценке требованиям действующего законодательства, а также отсутствием подтверждения использования недостоверных сведений при проведении работ по определению кадастровой стоимости.

В псковском Росреестре напомнили, что ведомство не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но участвует в ее исправлении, если у правообладателей есть сомнения в ее правильности. Кадастровую стоимость объектов недвижимости определяют независимые оценщики, а утверждают региональные и местные органы власти. В случае несогласия с оценкой оспорить эти результаты можно в суде или в специальных комиссиях по оспариванию, созданных при управлениях Росреестра во всех регионах России.

Узнать сведения о кадастровой стоимости, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) можно с помощью нескольких электронных сервисов Росреестра:

1. «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

Чтобы получить справочную информацию по объекту недвижимости в режиме online, можно использовать специальный сервис на официальном сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы». По кадастровому номеру, условному номеру или адресу объекта недвижимости можно получить справочную информацию об объекте недвижимости, в том числе сведения о кадастровой стоимости.

2. «Публичная кадастровая карта».

Публичная кадастровая карта содержит сведения Единого государственного реестра недвижимости. Нужный объект можно найти на карте по кадастровому номеру, а также использовать расширенный поиск. По каждому объекту недвижимости, данные о котором содержит сервис, можно узнать общую информацию, в том числе площадь и кадастровую стоимость объекта, а также характеристики объекта, и кто его обслуживает. Информация сервиса является справочной и не может быть использована в виде юридически значимого документа.

3. С помощью сервиса «Получение сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки» можно также узнать информацию о кадастровой стоимости объектов недвижимости, содержащуюся в фонде данных государственной кадастровой оценки.

В данном случае можно узнать включенные в фонд данных государственной кадастровой оценки сведения о кадастровой стоимости в случаях:

1) определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках государственной кадастровой оценки;

2) определения кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости.

Поиск информации о кадастровой стоимости в сервисе осуществляется по кадастровому номеру интересующего объекта в поле поиска. После ввода кадастрового номера нужно нажать на кнопку «Найти». Откроется ссылка на вкладку с информацией о запрашиваемом объекте недвижимости или надпись об отсутствии таких данных (в случае их отсутствия в фонде данных государственной кадастровой оценки). Можно также скачать отчет об определении кадастровой стоимости, в котором содержатся сведения об интересующем объекте недвижимости. Информация сервиса предоставляется бесплатно в режиме реального времени.

Рассчитать налог на имущество физических лиц можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС России. Порядок оспаривания кадастровой стоимости размещен на официальном сайте Росреестра.