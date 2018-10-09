Общество

Есть уже 18 имен-претендентов на переименование псковского аэропорта

На сегодняшний день есть уже 18 имен-претендентов на переименование псковского аэропорта. Об этом 12 октября, на заседании круглого стола, посвященного объявлению сбора предложений по переименованию псковского аэропорта, сообщил председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Общественной палате региона, участие в заседании приняли ее члены и представители различных общественных организаций.

Анатолий Мультах напомнил, что история Псковского края богата великими именами: Княгиня Ольга, Довмонт, Пушкин и др. Он также отметил, что 18 октября итоговое региональное собрание будет очень трудным, ведь предстоит выбрать всего 10 имен, а хотелось бы отметить всех выдающихся личностей Псковской области.

«На данный момент, уже есть 18 имен-претендентов», - сообщил он.

Участники круглого стола и представители общественных движений особо отметили следующие имена: Княгиня Ольга, Довмонт, Александр Пушкин, Василий Маргелов, Тимур Апакидзе, Константин Рокоссовский, Александр Невский, царь Николай II.

Напомним, 11 октября 2018 года по всей Российской Федерации стартовал общенациональный проект «Великие имена России», в результате которого 45 аэропортов страны получат имена известных соотечественников. В Псковской области таким аэропортом выбран - аэропорт «Кресты». Организаторами конкурса выступают Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество.

Любой желающий может подать список имен в офис общественной палаты Псковской области (Советская, 20) в будние дни с 10 до 17 часов. В качестве имен-претендентов для присвоения аэропортам могут быть предложены имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России, в том числе получивших мировое признание. Их деятельность может быть связана с литературными, музыкальными, художественными и другими культурными достижениями, научными и географическими открытиями, военными победами, общественными преобразованиями, промышленным и экономическим развитием.

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По условиям конкурса, имена политиков периода новейшей истории страны (последние 100 лет) не рассматриваются.