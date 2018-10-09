Общество

Андрей Агапов покидает пост руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ

Андрей Агапов покидает пост руководителя государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из источников в исполнительных органах власти региона.

По предварительным данным, сегодня у Андрея Агапова последний рабочий день в должности председателя комитета.

Андрей Агапов родился в 1982 году.

С 2000 по 2006 - инженер по ремонту, начальник ремонтной службы в административно-хозяйственном отделе ГУЗ «Псковская областная больница».

С 2006 по 2013 - главный специалист, консультант инспекции государственного строительного и жилищного надзора Государственного комитета Псковской области по делам строительства, ЖКХ, государственного строительного и жилищного надзора.

С 2013 - заместитель председателя – начальник отдела подготовки и прохождения отопительного сезона и инфраструктуры ЖКХ Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно – коммунального хозяйства.

С апреля 2016 - и.о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно – коммунального хозяйства

С июня 2017 - председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно – коммунального хозяйства

Женат, воспитывает двух дочерей.