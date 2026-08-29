Волонтёры предложили новые решения для работы при ЧС

Волонтёрские лагеря «Дагестанский рубеж», «Курский рубеж» и «Белгородский рубеж» стали одной из тем встречи руководства «Единой России» с добровольцами. Участники обсудили результаты гуманитарных миссий и представили предложения, которые могут упростить дальнейшую работу.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Единой России»

В приграничных районах добровольцы восстанавливают повреждённые дома, доставляют гуманитарную помощь и помогают в эвакуации жителей, а на Черноморском побережье участвуют в очистке территории.

Своим опытом на встрече поделился военкор и Герой России Евгений Поддубный. Несколько лет он координировал работу Российской гуманитарной миссии на Донбассе, поэтому знает специфику добровольческих проектов изнутри.

«Роль волонтёров невозможно переоценить. Это явление выходит далеко за рамки простого знакомства или взаимовыручки. Это одна из тех главных особенностей, которая делает нас единой страной», — заявил Поддубный.

Отдельно обсудили, как сделать такую работу более организованной. Волонтёры предложили запустить образовательные программы по волонтёрскому менеджменту и создать мобильные межведомственные бригады для работы при ЧС.

Кроме того, активисты выступили за создание единого реестра добровольцев с востребованными компетенциями. Ещё одна идея — отдельный блок в приложении «ВВЕРХ», который позволит координировать работу, обмениваться информацией и распределять задачи.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев поддержал данные инициативы и поблагодарил МЧС России, Росмолодёжь, ФМБА, специалистов по беспилотным системам и инженерной подготовке. Он также отметил, что сегодня к добровольческому движению присоединяются люди разного возраста: от 18 до 77 лет. Кроме того, среди участников более 30 ветеранов СВО.

«Результат — это благодарность людей. Они видят, что вы в нужный момент оказываетесь рядом и помогаете тем, что необходимо», — подчеркнул Владимир Якушев.