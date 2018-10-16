Общество

Волонтеры Детского фонда навестили воспитанников двух Опочецких школ-интернатов

17 октября сотрудники и волонтеры Псковского областного отделения Российского детского фонда приехали в гости к воспитанникам Опочецкой коррекционной школы-интерната и Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке. Волонтеры провели для детей четыре рукодельных мастер-класса и спортивную игру по станциям, сообщили Псковской Ленте Новостей в Детском фонде.

В Опочецкой коррекционной школе-интернате воспитывается более 80 детей с особенностями в развитии. Для ребят волонтёры Псковского государственного университета подготовили четыре творческих мастер-класса. Воспитанники школы-интерната вместе со студентами расписывали глазурью овсяное печенье, делали цветы и открытки-мороженое из бумаги, барашков из ваты. Когда мастер-классы подошли к концу, все участники мероприятия собрались вместе и продемонстрировали друг другу свои работы. Ребята наперебой рассказывали друг другу как у них проходил мастер-класс и что они делали. В конце презентации хор воспитанников школы-интерната поблагодарил гостей, исполнив для них песню. Студенты были рады поделиться своим творческим опытом с детьми, а воспитанники школы-интерната – пообщаться с новыми людьми и научиться делать новые поделки.

В Опочецкой школе-интернате для детей, нуждающихся в социальной поддержке, обучается 128 детей из семей области, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Волонтёры ПсковГУ организовали для них спортивную игру по станциям: дети участвовали в эстафетах, играли в подвижные игры, соревновались в меткости, попадая мячами в обручи. После прохождения последней станции, каждая команда получала в подарок конфеты и другие сладости. После мероприятий уставшие, но довольные дети махали уезжающим волонтёрам и просили их приехать ещё.

Все необходимые для мастер-класса творческие материалы, а также спортивный инвентарь были закуплены на средства, выделенные по проекту «Калейдоскоп добрых дел» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Детский фонд благодарит студентов ПсковГУ за интересные мастер-классы и увлекательные спортивные игры. Особенно рады, что многие студенты уже не в первый раз присоединяются к поездкам в школы-интернаты.

Призываем трудовые коллективы, студенческие организации присоединяться к поездкам в детские интернатные учреждения. Если у вас есть идеи, то свяжитесь с сотрудниками Детского фонда: тел. 8 (8112) 73-58-80; страничка ВКонтакте https://vk.com/pskov_childfond.