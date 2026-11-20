Всероссийская научно-практическая конференция «Роль органов безопасности в расследовании преступлений нацистской Германии и её пособников во время Великой Отечественной войны» стартовала сегодня, 20 ноября, в Великом Новгороде. В числе участников - исследователи из Псковской области, которые представят доклады о расследовании военных преступлений и рассекреченных архивных материалах.

Организаторами конференции выступили Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого и управление ФСБ России по Новгородской области. Мероприятие проходит в инновационном научно-технологическом центре «Интеллектуальная электроника - Валдай».

Псковскую область на конференции представляют несколько исследователей. Председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов выступит на пленарном заседании с докладом «Розыск военных преступников в Псковской области в послевоенное время».

Независимый исследователь из Пскова Никита Алексеев представит доклад «Уголовные дела против эстонских коллаборационистов как метод противодействия иностранным разведкам».

Доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета, кандидат исторических наук Людмила Алиева расскажет о значении рассекреченных документов органов государственной безопасности в изучении периода нацистской оккупации Псковского края.

Заведующая кафедрой отечественной и всеобщей истории ПсковГУ, кандидат исторических наук Наталья Никитина, выступит с докладом «Документы НКВД периода Великой Отечественной войны о коллаборантах на территории Северо-Запада России».

Конференция объединила историков, юристов, сотрудников музеев и архивов, а также специалистов органов безопасности. Участники обсудят поиск и привлечение к ответственности военных преступников, деятельность коллаборационистских формирований и роль архивных документов в установлении обстоятельств преступлений нацистов.

В программу также включена экскурсия по историко-документальной выставке «Приговор нацизму». Работа конференции продлится до 18:30.