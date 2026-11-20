«Экобаза Псков» приостановит работу после 28 ноября. Причиной стали поломка погрузчика и финансовые трудности. Об этом сообщили в официальной группе проекта.

Изображение: «Экобаза Псков» / «ВКонтакте»

«У проекта сейчас серьезные трудности, связанные с отгрузкой вторсырья. У нас сломан погрузчик. А это значит, что мы не можем отправить вторсырье и выручить за него средства на нужды проекта. Нет погрузчика = нет финансовых поступлений», — говорится в сообщении.

В экобазе отметили, что донаты не покрывают текущие расходы. Все это время основатель проекта Максим закрывал задолженности за свой счет, однако сейчас такой возможности нет.

«Нам нужна пауза», — сообщили организаторы.

28 ноября станет последней рабочей субботой экобазы перед приостановкой работы. Организаторы призвали жителей успеть сдать вторсырье до этой даты.

Информацию о работе экобазы в декабре обещают опубликовать дополнительно.

«Будем благодарны за любую посильную финансовую помощь проекту, чтобы закрыть долги и приобрести погрузчик», — отметили в группе.