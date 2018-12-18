Общество

Лев Шлосберг предложил областному Собранию свой вариант флага Псковской области

25 декабря Псковское областное Собрание депутатов рассмотрит проект закона Псковской области «Об официальных символах Псковской области», которым предлагается утвердить герб, флаг и гимн региона.

Проект закона внесен Общественной палатой области, разрабатывался в администрации области.

20 декабря в рамках консультаций фракций областного Собрания с губернатором Михаилом Ведерниковым проект закона об официальных символах области стал предметом дискуссии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко», депутат Лев Шлосберг (фракция «Яблоко») высказался критично о представленных проектах. Депутат считает предложенные для утверждения областным Собранием варианты неоптимальными.

В частности, на гербе области не будут размещены дубовые ветви - символ воинской доблести, впервые появившиеся на гербе Псковской губернии в 1856 году. Это вызвало нарекания со стороны самых разных участников обсуждения.

Предложенный проект флага области представляет собой по сути «цитату» центральной части герба области («прямоугольное полотнище голубого цвета, несущее изображение длани, облака и барса из герба Псковской области в телесном, белом и желтом цветах»). Кроме того, «вдоль древка расположена белая полоса, по правой кромке которой расположен в один ряд орнамент из треугольников, соответствующий псковскому архитектурному декору «бегунец», отмечает депутат.

Лев Шлосберг полагает, что флаг региона не должен копировать герб и, кроме того, узор «бегунца» на флаге не читается и воспринимается как зигзагообразная змейка.

Депутат внес в Псковское областное Собрание поправку, согласно которой «флаг Псковской области представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – голубого, средней – зеленого и нижней – красного цвета. В верхней левой части полотнища на фоне полос голубого и зеленого цвета располагается сокращенная версия герба Псковской области в многоцветном варианте.

Вдоль древка расположена белая полоса, по правой кромке которой расположен в один ряд орнамент из девяти элементов, соответствующий псковскому архитектурному декору «аркатурный поясок».

По мнению депутата, выбор цветов флага является оптимальным с точки зрения истории и культуры Псковской земли: красный символизирует доблесть и самоотверженность, зеленый – надежду, изобилие и радость, голубой – великодушие, славу и верность. Использованный в левой части флага белый цвет является символом благородства, веры и чистоты.

Лев Шлосберг предлагает заменить неудачное, по его мнению, символическое изображение «бегунца» символическим изображением «аркатурного пояска», располагающегося в псковском храмовой архитектуре в самом верхнем ряду орнамента на барабанах церквей сразу под куполом.

Выбор орнамента депутат аргументировал также удачным сочетанием белого цвета как символа веры и контура аркатурного пояска как элемента именно храмовой псковской архитектуры.

Поправка Льва Шлосберга будет рассмотрена сегодня, 24 декабря, на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению и завтра. 25 декабря, на сессии Псковского областного Собрания.

Отметим, Лев Шлосберг - выпускник исторического факультета Псковского государственного педагогического института им. Кирова 1985 года. Дипломную работу защитил по теме «Оборонные сооружения Пскова в XVII - начале XVIII вв. по материалам Разрядного приказа, изображениям и другим источникам» (научный руководитель профессор Инга Лабутина).