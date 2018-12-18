Общество

Рассмотрение законопроекта о содержании лошадей в Псковской области отложили

Рассмотрение законопроекта о содержании лошадей в Псковской области отложили. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на заседании комитета по экономике, АПК, экологии и природопользованию.

Изменения, регламентирующие вопросы содержания лошадей в городских условиях, предложил внести в областной закон «О содержании и защите домашних животных» депутат-единоросс, заместитель председателя парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Алексей Федоров.

Как пояснили в правовом управлении областного Собрания, действующая редакция закона, принятого в 2009 году, регулирует отношения в сфере содержания и защиты домашних животных. Депутат предлагает распространить нормы регионального закона на «сельскохозяйственных животных, участвующих в массовых и (или) развлекательных мероприятиях» и предусмотреть в документе права и обязанности собственников таких животных.

В частности, автор инициативы предлагает запретить выпас таких животных в парках и скверах, на детских, спортивных площадках, на территориях детских дошкольных организаций, организаций образования и здравоохранения, в местах купания (пляжах) и отдыха людей и на иных территориях, определяемых местными администрациями городских округов и поселений Псковской области.

Прокуратура высказалась против законопроекта в связи с тем, что на федеральном уровне на днях принят закон об обращении с животными. В случае, если законопроект псковского депутата будет принят, то он будет действовать только несколько месяцев, так как до марта областной закон должен быть приведен в соответствие с федеральным.

Парламентарии приняли решение отложить рассмотрение вопроса до следующего заседания комитета.