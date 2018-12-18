Общество

Бюджетное послание Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 25 декабря, выступил на 27-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с Бюджетным посланием. Его обращение к депутатам предваряло обсуждение проекта главного финансового документа региона на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов во втором и третьем чтениях. Публикуем текст послания полностью:

«Уважаемый Александр Алексеевич, уважаемые депутаты!

Сегодня мы рассматриваем важнейший финансовый документ области - проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Я намеренно перенес свое выступление на второе чтение. Как вы хорошо знаете, в ноябре документ еще был слишком приблизительный, с большим объемом неучтенных средств и с целым рядом вопросов, которые требовали вашего внимания и нашего совместного обсуждения.

Сегодня мы уже можем говорить о дополнительном увеличении доходной части бюджета на сумму в размере 4,6 млрд рублей, и, как я обещал, в ближайшем будущем поступит еще порядка 1,1 млрд рублей. Все это качественно расширяет наши возможности.

К настоящему времени проведена большая работа по корректировке бюджета. Проблемные вопросы и адресные направления были обсуждены в ходе Согласительной комиссии, и мы совместно завершаем формирование нового проекта бюджета. Все, что реализуемо, учтено в новом законопроекте. Это результат конструктивного обсуждения всех сторон, который максимально учитывает интересы жителей Псковской области.

И, прежде чем приступить к фактической части, хочу отдельно поблагодарить вас за проделанную работу. Рассчитываю, что каждая фракция окажет поддержку в реализации намеченных планов. Мы действительно многое можем вместе, и прошедший год это убедительно доказал.

Коллеги! Проект бюджета на 2019 год максимально социально ориентирован. Почти 60% всех расходов будут направлены на социальную сферу.

Теперь что касается доходов.

С учетом последних поправок, в 2018 году они составят 32,8 млрд рублей. На 2019 год мы располагаем данными о выделении сверх текущей суммы ещё 1,1 млрд рублей. В итоге доходы на 2019 год составят порядка 32,3 млрд рублей. Это значительно выше, чем доходная часть бюджета, принятая в декабре прошлого года – 26,7 млрд рублей. Уверен, что к концу 2019 года итоговая сумма доходов будет выше текущего значения. Мы продолжаем работать над поиском дополнительной поддержки по всем направлениям финансовой помощи.

Также нужно обратить внимание на несколько принципиальных отличий бюджета 2019 года от предыдущих лет.

Думаю, каждый согласится, что сейчас скорость развития Псковской области во многом зависит от решений федерального центра и уровня оказываемой с его стороны поддержки. И в этом направлении есть два важных изменения. Наверное, одной из самых важных наших побед стала договоренность с правительством Российской Федерации об изменении минимального уровня софинансирования со стороны области при участии в федеральных программах. Мы добились введения льготного режима софинансирования в размере 1%, что в значительной степени расширяет наши возможности по участию в госпрограммах и привлечению новых средств в регион.

Если же говорить о перспективе, то мы достигли договоренности с министерством экономического развития РФ о старте разработки отдельных программных инструментов по социально-экономическому развитию Псковской области. Много лет регион доказывал, что ему нужны особые условия: из-за типа расселения жителей, многочисленных архитектурных памятников, сложной демографической ситуации. И мы уже находимся в конструктивном диалоге.

Отдельно хотел бы отметить увеличение объема дорожного фонда. За счет изменения системы отчислений по акцизам на нефтепродукты, с 2019 года наш фонд значительно вырастет и прибавит до 1,6 млрд рублей.

Вернемся непосредственно к бюджету. С его общими параметрами вы познакомились, когда обсуждали первую версию в ноябре. Коротко расскажу об изменениях.

Прежде всего, по итогам работы согласительной комиссии, принято сложное, но принципиально важное для нашей области и для ее жителей решение - это индексация на 4,3% социальных выплат с 1 января 2019 года, и на аналогичную долю с 1 октября 2019 года - окладов работников бюджетной сферы.

С учётом выполнения обязательств прошлых лет, выплаты на содержание ребенка опекуну и приемному родителю будут проиндексированы на 6,8%, а выплаты ветеранам труда, реабилитированным лицам, пенсионерам из числа бывших специалистов, проживающих в сельской местности, - на 12,3%.

Также в новом проекте бюджета учтены дополнительные расходы на социальную сферу:

- 54 млн рублей - на переходящие контракты в сфере здравоохранения, культуры и образования;

- более 18 млн рублей - на создание дополнительных мест для детей до 3-х лет в детских садах;

- 10 млн рублей - на программу «Доступная среда»;

- 20 млн рублей - на подготовку строительных площадок под строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Плюсском и Новоржевском районах;

- более 21 млн рублей - на газификацию жилых домов в Новосокольниках;

- 7,7 млн рублей предусмотрены на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в регионе.

Наконец, в текущем году в Псковской области стартует строительство двух крупных культурных объектов, финансирование которых было получено при поддержке митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Это интерактивный музей «Россия - моя история» (сумма порядка 500 млн рублей) и молодёжный духовно-спортивный центр. Концепцию центра обсудим с Дмитрием Козаком в Москве.

Завершая разговор об изменениях, хочу отметить, что мы заложили в проекте бюджета 30 млн рублей на субсидирование рейсов Псков-Сочи. Заявка уже направлена в Росавиацию. В случае, если пройдем конкурсный отбор, к началу сезона это направление будет открыто.

Я неоднократно подчеркивал, что выход из транспортной изоляции для Псковской области - это приоритетная цель, и мы будем продолжать работу в этом направлении.

Не думаю, что открою тайну, но в Псковской области зачастую крайне неэффективно расходовались средства. Учитывая их дефицит, это очень серьезная проблема. Именно поэтому со следующего года будет внедряться многоуровневая система контроля, которая будет охватывать все сферы деятельности исполнительной власти. Этот процесс мы начали с себя.

Как вы знаете, в администрации области прошли крупные изменения, которые были призваны структурировать работу и заточить наши инструменты, в том числе под качественное исполнение майского Указа Президента. Я еще раз обращаю на это внимание: теперь каждый руководитель комитетов и управлений представляет свой план работы и целевые показатели на год. Таким образом, мы внедряем проектный подход – и недостижение заявленных результатов без объективных причин будет иметь соответствующие последствия. Аналогично мы поступим и в других сферах.

Дорожная сеть области может выглядеть намного лучше даже при текущем объеме средств. Сейчас, когда мы получили возможность серьезно увеличить финансирование этого направления, пришло время качественно повысить уровень экспертизы в дорожном хозяйстве. В следующем году мы откроем единый центр для анализа и проверки всех проведенных работ и качества используемых материалов.

Аналогично и с жилищно-коммунальным комплексом. Для предприятий области будет создан единый ресурсный центр, стандартизирована бухгалтерия, внедрены общие стандарты качества. Отдельная тема – неэффективные и убыточные государственные предприятия. Пора прекратить бесконечно заливать их деньгами без соответствующих планов по развитию.

ОАО «Псковавиа» стало хорошим примером того, как при изменении подхода можно грамотно использовать существующие ресурсы. Вместо банкрота сейчас у нас действующий аэропорт с понятной перспективой развития.

На очереди «Псковпассажиравтотранс».

Для спасения компании нужна серьезная реструктуризация. И нам надо рассмотреть изменение подходов работы во всей дорожной сфере. Мы нашли двух инвесторов, которые при одном условии могут взять на себя решение всех накопившихся проблем предприятия. Область должна разобраться с долгами компании. Мы рассчитывали уже до конца этого года получить 500 млн рублей из федерального бюджета на полную ликвидацию долгов предприятия. К сожалению, несмотря на то, что принципиальное решение принято, мы находимся в переговорном процессе. Завтра очередной раунд переговоров пройдет в Минфине. Но уже сейчас мы планируем до конца года направить на погашение долгов 136 млн рублей, и по договоренности с налоговой это позволит уйти из траектории банкротства и заключить мировое соглашение. Безусловно, нашим приоритетом остается сохранение выплат зарплат всем сотрудникам и принятие всех необходимых мер для нормальной и эффективной работы предприятия. Принципиальная позиция на федеральном уровне есть, поэтому рассчитываю, что в течение ближайшего времени проблему начнем расшивать.

Большую часть года мы говорили о грядущих национальных проектах в рамках реализации нового майского указа президента.

Все это время мы разрабатывали свои предложения, защищали наши интересы в министерствах, проводили долгие и непростые переговоры на всех уровнях.

Эта работа ещё не закончена. Вчера Дмитрий Анатольевич Медведев достаточно системное и детальное совещание по этому поводу провел. Еще раз расставлены акценты.

Окончательные результаты мы узнаем лишь в следующем году, однако уже сейчас я могу рассказать ключевые моменты по каждому из нацпроектов, их бюджетному финансированию и тем показателям, которые мы все вместе должны достичь к 2024 году.

В 2019 году на национальный проект «Демография» запланировано более 2 млрд рублей, 1,1 млрд из которых пойдёт на финансовую поддержку семей при рождении ребёнка.

Важнейшие ключевые показатели к 2024 году: повышение суммарного коэффициента рождаемости на 6%; 100%-ная доступность дошкольного образования и увеличение в 4 раза числа женщин, которым предоставляется дополнительное образование в декретном отпуске.

Также мы должны увеличить от 0 до 16% долю граждан, получающих социальные услуги в стационаре, и с 17% до 70% — охват пожилых граждан профилактическими осмотрами.

На проект «Здравоохранение» в следующем году предусмотрено 756 млн рублей. Мы приобретём 8 передвижных и 11 модульных ФАПов и 5 аппаратов флюмамм. На обновление материально-технической базы онкологических центров и помощь в борьбе с раком Псковская область направит 189 млн рублей.

Итоговый показатель - снижение смертности от новообразований.

Все до единого населенные пункты с населением от 100 человек должны оказаться в зоне доступности медицинских организаций.

Также в правительстве с положительной резолюцией президента находится мое обращение о выделении дополнительных 500 млн рублей на закупку дополнительного медицинского оборудования для учреждений здравоохранения региона.

На нацпроект «Образование» в 2019 году предусмотрено 495 млн рублей.

К 2024 году мы должны 100% учеников перевести в первую смену, создать в каждом муниципалитете консультационный центр методической, психологической и диагностической помощи, а также довести до 100% долю учителей, способных работать в цифровой среде.

Кроме этого, нашей целью является создание региональной единой информационной платформы для отрядов поддержки добровольчества, а также трех специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам WorldSkills Россия.

На проект «Жилье и городская среда» в 2019 году будет направлено порядка 192 млн рублей. Ключевые показатели: снижение средней ипотечной ставки с 10,7% до 7,9% и повышение доли городов с благоприятной средой до 60%.

Также будет продолжена работа с Фондом содействия реформированию ЖКХ по расселению из аварийного фонда.

В рамках нацпроекта «Экология» особое внимание уделяется проблеме ТКО. К 2024 году мы должны как минимум 36% мусора отправлять на утилизацию, и 60% - на переработку. Кроме того, мы должны обеспечить 100% городского населения чистой питьевой водой, а также сравнять площади годового лесовосстановления с площадями вырубки.

Расходы на реализацию нацпроекта «Культура» составят 56 млн рублей. Задачи у него максимально прозрачные - к 2024 году увеличить на 15% число посещений организаций культуры, и в 5 раз - число обращений к цифровым ресурсам.

На проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы направим порядка 2 млрд рублей.

Цели у проекта довольно амбициозные, но при выделяемом финансировании и соответствующем контроле вполне реализуемые: в 1,5 раза увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативам, а также в 2 раза сократить смертность в ДТП на местных дорогах.

В национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство» ключевой параметр — помощь почти 9 тысячам предпринимателей в рамках федерального проекта по акселерации МСП. На эти цели в следующем году будет направлено 342 млн рублей из 441 млн рублей, предусмотренных в рамках нацпроекта.

Параметры тех национальных проектов, которые я не упомянул, будут утверждены федеральным правительством в ближайшее время.

Однако уже по обозначенным целевым показателям видно, насколько сложная нам предстоит работа, и как её результаты могут изменить Псковскую область.

Я несколько раз говорил и повторю снова: это уникальный шанс для области переломить многолетний негативный тренд и выйти на совершенно новое качество жизни.

Основные запланированные точки роста доходов - это повышение дисциплины налогоплательщиков, а также новые предприятия в особой экономической зоне «Моглино» и промышленном электротехническом кластере и, конечно, туризм.

В ОЭЗ в 2019 году несколько инвесторов начнут активную фазу строительства. Окончание строительства объектов мы ожидаем, уже начиная с 2020 года.

В электротехническом кластере к 2020 году будет завершена реализация двух проектов общей стоимостью порядка 675 млн рублей. Это увеличит налоговые отчисления Кластера почти на 278,4 млн рублей.

Уважаемые депутаты!

В завершение своего выступления я хотел бы отметить, что год предстоит непростой. Но у нас есть целый ряд предпосылок, по которым жители и мы с вами можем запомнить его в качестве действительно нового этапа жизни региона.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем это обеспечить.

Еще раз хочу поблагодарить вас за активное участие в работе над проектом бюджета. Мы его детально обсудили на встречах с фракциями. Прошу поддержать итоговый законопроект.

Пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю, чтобы он для всех нас был успешным, а нашей области - развития и процветания.

Благодарю за внимание!»