Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Когда не нужен кредит бизнесу
Сыры «Кабош»: Росконтроль рекомендует
Настоящий новогодний подарок!
Карта нового поколения от 2ГИС
Искусственная или живая?
Эпоха закручивания гаек
Телефон прямого эфира 56-73-72
ООО «Слактис»: В тройке лидеров
Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей
Программа Нового года в Пскове
То взлет, то падение
Дело Кузнецова
 
 
 
ещё Общество 18.12.2018 13:35106 Псковский вице-губернатор Александр Кузнецов до февраля заключен под стражу 25.12.2018 12:591 Бюджетное послание Михаила Ведерникова 25.12.2018 12:490 Псковские росгвардейцы поздравили воспитанников «Областного центра семьи» с наступающим Новым годом 25.12.2018 12:311 8 передвижных и 11 модульных ФАПов приобретут в Псковской области в 2019 году  25.12.2018 12:2950 Пора прекращать бесконечно заливать деньгами неэффективные и убыточные ГП - Михаил Ведерников 25.12.2018 12:255 Неполученное вовремя лечение на амбулаторном этапе повышает в Псковской области показатель смертности от болезней систем кровообращения - Марина Гаращенко
 
 
 
Самое популярное 24.12.2018 14:5056 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей: итоги проекта 23.12.2018 09:4484 «Псковэлектросвар» и «Псковгеокабель» признаны банкротами 25.12.2018 09:5371 В Пскове двое подростков до смерти забили двух мужчин, третий в тяжелом состоянии 23.12.2018 15:4892 В «Вестях недели» рассказали о разрушающихся памятниках культурного наследия в Псковской области 22.12.2018 13:11131 Участники митинга требуют сохранить ГППО «Псковпассажиравтотранс»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Бюджетное послание Михаила Ведерникова

25.12.2018 12:59|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 25 декабря, выступил на 27-й сессии Псковского областного Собрания депутатов с Бюджетным посланием. Его обращение к депутатам предваряло обсуждение проекта главного финансового документа региона на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов во втором и третьем чтениях. Публикуем текст послания полностью:

«Уважаемый Александр Алексеевич, уважаемые депутаты!

Сегодня мы рассматриваем важнейший финансовый документ области - проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Я намеренно перенес свое выступление на второе чтение. Как вы хорошо знаете, в ноябре документ еще был слишком приблизительный, с большим объемом неучтенных средств и с целым рядом вопросов, которые требовали вашего внимания и нашего совместного обсуждения.

Сегодня мы уже можем говорить о дополнительном увеличении доходной части бюджета на сумму в размере 4,6 млрд рублей, и, как я обещал, в ближайшем будущем поступит еще порядка 1,1 млрд рублей. Все это качественно расширяет наши возможности.

К настоящему времени проведена большая работа по корректировке бюджета. Проблемные вопросы и адресные направления были обсуждены в ходе Согласительной комиссии, и мы совместно завершаем формирование нового проекта бюджета. Все, что реализуемо, учтено в новом законопроекте. Это результат конструктивного обсуждения всех сторон, который максимально учитывает интересы жителей Псковской области.

И, прежде чем приступить к фактической части, хочу отдельно поблагодарить вас за проделанную работу. Рассчитываю, что каждая фракция окажет поддержку в реализации намеченных планов. Мы действительно многое можем вместе, и прошедший год это убедительно доказал.

Коллеги! Проект бюджета на 2019 год максимально социально ориентирован. Почти 60% всех расходов будут направлены на социальную сферу.

Теперь что касается доходов.

С учетом последних поправок, в 2018 году они составят 32,8 млрд рублей. На 2019 год мы располагаем данными о выделении сверх текущей суммы ещё 1,1 млрд рублей. В итоге доходы на 2019 год составят порядка 32,3 млрд рублей. Это значительно выше, чем доходная часть бюджета, принятая в декабре прошлого года – 26,7 млрд рублей. Уверен, что к концу 2019 года итоговая сумма доходов будет выше текущего значения. Мы продолжаем работать над поиском дополнительной поддержки по всем направлениям финансовой помощи.

Также нужно обратить внимание на несколько принципиальных отличий бюджета 2019 года от предыдущих лет.

Думаю, каждый согласится, что сейчас скорость развития Псковской области во многом зависит от решений федерального центра и уровня оказываемой с его стороны поддержки. И в этом направлении есть два важных изменения. Наверное, одной из самых важных наших побед стала договоренность с правительством Российской Федерации об изменении минимального уровня софинансирования со стороны области при участии в федеральных программах. Мы добились введения льготного режима софинансирования в размере 1%, что в значительной степени расширяет наши возможности по участию в госпрограммах и привлечению новых средств в регион.

Если же говорить о перспективе, то мы достигли договоренности с министерством экономического развития РФ о старте разработки отдельных программных инструментов по социально-экономическому развитию Псковской области. Много лет регион доказывал, что ему нужны особые условия: из-за типа расселения жителей, многочисленных архитектурных памятников, сложной демографической ситуации. И мы уже находимся в конструктивном диалоге.

Отдельно хотел бы отметить увеличение объема дорожного фонда. За счет изменения системы отчислений по акцизам на нефтепродукты, с 2019 года наш фонд значительно вырастет и прибавит до 1,6 млрд рублей.

Вернемся непосредственно к бюджету. С его общими параметрами вы познакомились, когда обсуждали первую версию в ноябре. Коротко расскажу об изменениях.

Прежде всего, по итогам работы согласительной комиссии, принято сложное, но принципиально важное для нашей области и для ее жителей решение - это индексация на 4,3% социальных выплат с 1 января 2019 года, и на аналогичную долю с 1 октября 2019 года - окладов работников бюджетной сферы.

С учётом выполнения обязательств прошлых лет, выплаты на содержание ребенка опекуну и приемному родителю будут проиндексированы на 6,8%, а выплаты ветеранам труда, реабилитированным лицам, пенсионерам из числа бывших специалистов, проживающих в сельской местности, - на 12,3%.

Также в новом проекте бюджета учтены дополнительные расходы на социальную сферу:

- 54 млн рублей - на переходящие контракты в сфере здравоохранения, культуры и образования;

- более 18 млн рублей - на создание дополнительных мест для детей до 3-х лет в детских садах;

- 10 млн рублей - на программу «Доступная среда»;

- 20 млн рублей - на подготовку строительных площадок под строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Плюсском и Новоржевском районах;

- более 21 млн рублей - на газификацию жилых домов в Новосокольниках;

- 7,7 млн рублей предусмотрены на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в регионе.

Наконец, в текущем году в Псковской области стартует строительство двух крупных культурных объектов, финансирование которых было получено при поддержке митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Это интерактивный музей «Россия - моя история» (сумма порядка 500 млн рублей) и молодёжный духовно-спортивный центр. Концепцию центра обсудим с Дмитрием Козаком в Москве.

Завершая разговор об изменениях, хочу отметить, что мы заложили в проекте бюджета 30 млн рублей на субсидирование рейсов Псков-Сочи. Заявка уже направлена в Росавиацию. В случае, если  пройдем конкурсный отбор, к началу сезона это направление будет открыто.

Я неоднократно подчеркивал, что выход из транспортной изоляции для Псковской области - это приоритетная цель, и мы будем продолжать работу в этом направлении.

Не думаю, что открою тайну, но в Псковской области зачастую крайне неэффективно расходовались средства. Учитывая их дефицит, это очень серьезная проблема. Именно поэтому со следующего года будет внедряться многоуровневая система контроля, которая будет охватывать все сферы деятельности исполнительной власти. Этот процесс мы начали с себя.

Как вы знаете, в администрации области прошли крупные изменения, которые были призваны структурировать работу и заточить наши инструменты, в том числе под качественное исполнение майского Указа Президента. Я еще раз обращаю на это внимание: теперь каждый руководитель комитетов и управлений представляет свой план работы и целевые показатели на год. Таким образом, мы внедряем проектный подход – и недостижение заявленных результатов без объективных причин будет иметь соответствующие последствия. Аналогично мы поступим и в других сферах.

Дорожная сеть области может выглядеть намного лучше даже при текущем объеме средств. Сейчас, когда мы получили возможность серьезно увеличить финансирование этого направления, пришло время качественно повысить уровень экспертизы в дорожном хозяйстве. В следующем году мы откроем единый центр для анализа и проверки всех проведенных работ и качества используемых материалов.

Аналогично и с жилищно-коммунальным комплексом. Для предприятий области будет создан единый ресурсный центр, стандартизирована бухгалтерия, внедрены общие стандарты качества. Отдельная тема – неэффективные и убыточные государственные предприятия. Пора прекратить бесконечно заливать их деньгами без соответствующих планов по развитию.

ОАО «Псковавиа» стало хорошим примером того, как при изменении подхода можно грамотно использовать существующие ресурсы. Вместо банкрота сейчас у нас действующий аэропорт с понятной перспективой развития.

На очереди «Псковпассажиравтотранс».

Для спасения компании нужна серьезная реструктуризация. И нам надо рассмотреть изменение подходов работы во всей дорожной сфере. Мы нашли двух инвесторов, которые при одном условии могут взять на себя решение всех накопившихся проблем предприятия. Область должна разобраться с долгами компании. Мы рассчитывали уже до конца этого года получить 500 млн рублей из федерального бюджета на полную ликвидацию долгов предприятия. К сожалению, несмотря на то, что принципиальное решение принято, мы находимся в переговорном процессе. Завтра очередной раунд переговоров пройдет в Минфине. Но уже сейчас мы планируем до конца года направить на погашение долгов 136 млн рублей, и по договоренности с налоговой это позволит уйти из траектории банкротства и заключить мировое соглашение. Безусловно, нашим приоритетом остается  сохранение выплат зарплат всем сотрудникам и принятие всех необходимых мер для нормальной и эффективной работы предприятия. Принципиальная позиция на федеральном уровне есть, поэтому рассчитываю, что в течение ближайшего времени проблему начнем расшивать.

Большую часть года мы говорили о грядущих национальных проектах в рамках реализации нового майского указа президента.

Все это время мы разрабатывали свои предложения, защищали наши интересы в министерствах, проводили долгие и непростые переговоры на всех уровнях.

Эта работа ещё не закончена. Вчера Дмитрий Анатольевич Медведев достаточно системное и детальное совещание по этому поводу провел. Еще раз расставлены акценты.

Окончательные результаты мы узнаем лишь в следующем году, однако уже сейчас я могу рассказать ключевые моменты по каждому из нацпроектов, их бюджетному финансированию и тем показателям, которые мы все вместе должны достичь к 2024 году.

В 2019 году на национальный проект «Демография» запланировано более 2 млрд рублей, 1,1 млрд из которых пойдёт на финансовую поддержку семей при рождении ребёнка.

Важнейшие ключевые показатели к 2024 году: повышение суммарного коэффициента рождаемости на 6%; 100%-ная доступность дошкольного образования и увеличение в 4 раза числа женщин, которым предоставляется дополнительное образование в декретном отпуске.

Также мы должны увеличить от 0 до 16% долю граждан, получающих социальные услуги в стационаре, и с 17% до 70% — охват пожилых граждан профилактическими осмотрами.

На проект «Здравоохранение» в следующем году предусмотрено 756 млн рублей. Мы приобретём 8 передвижных и 11 модульных ФАПов и 5 аппаратов флюмамм. На обновление материально-технической базы онкологических центров и помощь в борьбе с раком Псковская область направит 189 млн рублей.

Итоговый показатель - снижение смертности от новообразований.

Все до единого населенные пункты с населением от 100 человек должны оказаться в зоне доступности медицинских организаций.

Также в правительстве с положительной резолюцией президента находится мое обращение о выделении дополнительных 500 млн рублей на закупку дополнительного медицинского оборудования для учреждений здравоохранения региона.

На нацпроект «Образование» в 2019 году предусмотрено 495 млн рублей.

К 2024 году мы должны 100% учеников перевести в первую смену, создать в каждом муниципалитете консультационный центр методической, психологической и диагностической помощи, а также довести до 100% долю учителей, способных работать в цифровой среде.

Кроме этого, нашей целью является создание региональной единой информационной платформы для отрядов поддержки добровольчества, а также трех специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам WorldSkills Россия.

На проект «Жилье и городская среда» в 2019 году будет направлено порядка 192 млн рублей. Ключевые показатели: снижение средней ипотечной ставки с 10,7% до 7,9% и повышение доли городов с благоприятной средой до 60%.

Также будет продолжена работа с Фондом содействия реформированию ЖКХ по расселению из аварийного фонда.

В рамках нацпроекта «Экология» особое внимание уделяется проблеме ТКО. К 2024 году мы должны как минимум 36% мусора отправлять на утилизацию, и 60% - на переработку. Кроме того, мы должны обеспечить 100% городского населения чистой питьевой водой, а также сравнять площади годового лесовосстановления с площадями вырубки.

Расходы на реализацию нацпроекта «Культура» составят 56 млн рублей. Задачи у него максимально прозрачные - к 2024 году увеличить на 15% число посещений организаций культуры, и в 5 раз - число обращений к цифровым ресурсам.

На проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы направим порядка 2 млрд рублей.

Цели у проекта довольно амбициозные, но при выделяемом финансировании и соответствующем контроле вполне реализуемые: в 1,5 раза увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативам, а также в 2 раза сократить смертность в ДТП на местных дорогах.

В национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство» ключевой параметр — помощь почти 9 тысячам предпринимателей в рамках федерального проекта по акселерации МСП. На эти цели в следующем году будет направлено 342 млн рублей из 441 млн рублей, предусмотренных в рамках нацпроекта.

Параметры тех национальных проектов, которые я не упомянул, будут утверждены федеральным правительством в ближайшее время.

Однако уже по обозначенным целевым показателям видно, насколько сложная нам предстоит работа, и как её результаты могут изменить Псковскую область.

Я несколько раз говорил и повторю снова: это уникальный шанс для области переломить многолетний негативный тренд и выйти на совершенно новое качество жизни.

Основные запланированные точки роста доходов - это повышение дисциплины налогоплательщиков, а также новые предприятия в особой экономической зоне «Моглино» и промышленном электротехническом кластере и, конечно, туризм.

В ОЭЗ в 2019 году несколько инвесторов начнут активную фазу строительства. Окончание строительства объектов мы ожидаем, уже начиная с 2020 года.

В электротехническом кластере к 2020 году будет завершена реализация двух проектов общей стоимостью порядка 675 млн рублей. Это увеличит налоговые отчисления Кластера почти на 278,4 млн рублей.

Уважаемые депутаты!

В завершение своего выступления я хотел бы отметить, что год предстоит непростой. Но у нас есть целый ряд предпосылок, по которым жители и мы с вами можем запомнить его в качестве действительно нового этапа жизни региона.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем это обеспечить.

Еще раз хочу поблагодарить вас за активное участие в работе над проектом бюджета. Мы его детально обсудили на встречах с фракциями. Прошу поддержать итоговый законопроект.

Пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю, чтобы он для всех нас был успешным, а нашей области - развития и процветания.

Благодарю за внимание!»

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
В России собираются наказывать за проявления «явного неуважения» к власти, государству и обществу. Как вы относитесь к этой инициативе?
В опросе приняло участие 2511 человек
Сюжет: Бюджет области - 2019 Виктор Антонов: Бюджет-2019 выстрадан и  выверен Бюджетное послание Михаила Ведерникова Областной бюджет-2019 в первом чтении поддержали все фракции, кроме «Яблока» Бюджет Псковской области на 2019 год принят в трех чтениях Михаил Ведерников перечислил точки роста доходов Псковской области Фракция ЛДПР поддержит бюджет Псковской области на 2019 год К 2024 году в Псковской области планируют увеличить долю соответствующих нормативам региональных дорог в 1,5 раза 8 передвижных и 11 модульных ФАПов приобретут в Псковской области в 2019 году  Пора прекращать бесконечно заливать деньгами неэффективные и убыточные ГП - Михаил Ведерников В Псковской области внедрят многоуровневую систему контроля за расходованием бюджета В бюджет Псковской области заложено 30 млн рублей на субсидирование рейсов Псков-Сочи Псковский губернатор: проект бюджета на 2019 год максимально социально ориентирован    Ко второму чтению проведена большая работа по корректировке бюджета - Михаил Ведерников Все комитеты областного Собрания одобрили возвращение к первому чтению бюджета-2019 Комитет по законодательству рассмотрел бюджет области-2019 перед вторым чтением «Социальный» комитет Псковского областного Собрания одобрил бюджет-2019 во втором чтении Профильный комитет Псковского областного Собрания рекомендовал принять бюджет-2019 во втором чтении Бюджет Псковской области становится унизительным для людей - Лев Шлосберг Фракция ЛДПР еще не определилась, как голосовать по бюджету Псковской области Фракция КПРФ обсудила с Михаилом Ведерниковым проблемы муниципальных музеев, тарифы на вывоз мусора и мелиорацию Фракция «Справедливая Россия» положительно оценила работу согласительной комиссии по бюджету Псковский губернатор поблагодарил единороссов за постановку проблемных вопросов по бюджету На борьбу с борщевиком в Псковской области в 2019 году предусмотрят 5 млн рублей Проект областного бюджета во втором чтении депутаты рассмотрят 25 декабря Псковский облсовпроф направил свои предложения в согласительную комиссию по бюджету на 2019 год «Единая Россия» единогласно поддержала проект бюджета Псковской области в первом чтении В областном бюджете-2019 нет завтрашнего дня - Лев Шлосберг Наталья Тудакова объяснила, почему «эсеры» в этом году поддерживают областной бюджет Скоро вообще без портков останемся - Петр Алексеенко обозначил позицию коммунистов по бюджету-2019 Бюджет Псковской области на 2019 год принят в первом чтении Фракция ЛДПР воздержится от голосования по бюджету Псковской области в первом чтении - Антон Минаков Бюджет-2019 одобрен в первом чтении всеми комитетами Псковского областного Собрания Александр Котов: Ничего катастрофического в бюджете-2019 нет «Социальный» комитет одобрил бюджет области на 2019 год в первом чтении Профильный комитет рекомендовал принять бюджет Псковской области на 2019 год в первом чтении Александр Котов: Депутатам и администрации Псковской области нужно совместно найти ответы на ряд вопросов Фракция «Единая Россия» обратила внимание губернатора на необходимость индексации региональных соцвыплат Лев Шлосберг: Дефицит бюджета Псковской области — пропасть, которую преодолеть невозможно Лев Шлосберг получил ответы на вопросы, обозначенные в рамках работы над бюджетом-2019 Псковские коммунисты спросили губернатора о ремонте дорог, спорте и «Чистой воде» Предложения «справедливороссов» нашли отражение в проекте бюджета Псковской области - Наталья Тудакова Анатолий Копосов: Жаль, что при таком профиците федерального бюджета мы вынуждены залезать в кредиты Михаил Ведерников ответил на вопросы фракции «Справедливая Россия» по проекту областного бюджета Андрей Турчак: В бюджете предусмотрены средства на продолжение работы партийных проектов в Псковской области Индексация зарплат и контроль за расходованием средств на капремонт интересовали псковских либерал-демократов на встрече по бюджету-2019 Ульяна Михайлова: Финансовая ситуация на территории Псковской области ухудшается Бюджетный вариант В «Псковпассажиравтотрансе» снова задерживают выплаты зарплат В Псковской области проиндексируют зарплаты бюджетникам после согласования с Минфином Псков не сможет без помощи Москвы решить вопрос с противотуберкулезным диспансером и субсидированием предприятий ЖКХ - чиновники В Псковской области студенты-медики получат общежитие, а врачи - комплексную программу по поддержке Татьяна Баринова объяснила, почему сэкономленный миллиард «Моглино» нельзя потратить на благо Псковской области Депутату-коммунисту ответили, получат ли дети-сироты квартиры в этой жизни Госдолг в Псковской области снова вырастет, но его соотношение к доходам бюджета улучшится В бюджет 2019 года заложено невиданное для Псковской области количество капремонтов районных больниц - Татьяна Баринова Собственная доходная база регионального бюджета в 2019 году покажет очень незначительный рост - Татьяна Баринова В Пскове начались публичные слушания по проекту областного бюджета Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области пройдут 16 ноября Власти Псковской области включили в отдельный документ инициативы, оставшиеся «за бортом» проекта бюджета Госдолг Псковской области в 2019 году составит 17,6 млрд рублей Проект бюджета Псковской области претерпит серьезные изменения - Михаил Ведерников В бюджетную заявку на 2019 год на борьбу с борщевиком в Псковской области включили 5 млн рублей Проект бюджета Псковской области внесен в Собрание
25.12.2018, 13:520 Владимир Зубов: Снижение стоимости патента в районах Псковской области - это полумера 25.12.2018, 13:500 Псковские пограничники пресекли попытку контрабанды в Латвию сигарет на 100 млн рублей 25.12.2018, 13:388 Михаил Ведерников вошел в число губернаторов-лидеров, работу которых граждане стали оценивать выше 25.12.2018, 13:281 2018 год был для псковского бизнеса достаточно сложным - Владимир Зубов
25.12.2018, 13:131 Бюджет Псковской области на 2019 год принят в трех чтениях 25.12.2018, 13:070 Ассоциация «Псковский лес» поздравила с Новым годом подопечных Опочецкой специальной школы-интерната 25.12.2018, 13:0612 Виктор Антонов: Бюджет-2019 выстрадан и  выверен 25.12.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Владимиром Зубовым
25.12.2018, 13:011 Областной бюджет-2019 в первом чтении поддержали все фракции, кроме «Яблока» 25.12.2018, 12:591 Бюджетное послание Михаила Ведерникова 25.12.2018, 12:490 Псковские росгвардейцы поздравили воспитанников «Областного центра семьи» с наступающим Новым годом 25.12.2018, 12:374 Треть туристов не покупают сувениры - им жалко денег
25.12.2018, 12:3513 Михаил Ведерников перечислил точки роста доходов Псковской области 25.12.2018, 12:340 К 2024 году в Псковской области планируют увеличить долю соответствующих нормативам региональных дорог в 1,5 раза 25.12.2018, 12:311 8 передвижных и 11 модульных ФАПов приобретут в Псковской области в 2019 году  25.12.2018, 12:2952 Пора прекращать бесконечно заливать деньгами неэффективные и убыточные ГП - Михаил Ведерников
25.12.2018, 12:263 В Псковской области внедрят многоуровневую систему контроля за расходованием бюджета 25.12.2018, 12:260 Два «Рено Логана» столкнулись в Пскове на Кузнецкой, затруднено движение 25.12.2018, 12:255 Неполученное вовремя лечение на амбулаторном этапе повышает в Псковской области показатель смертности от болезней систем кровообращения - Марина Гаращенко 25.12.2018, 12:253 В бюджет Псковской области заложено 30 млн рублей на субсидирование рейсов Псков-Сочи
25.12.2018, 12:232 Ежегодно на льготные лекарства в Псковской области не хватает порядка 200 млн рублей 25.12.2018, 12:230 Псковский губернатор: проект бюджета на 2019 год максимально социально ориентирован    25.12.2018, 12:220 Обеспечение безопасности в новогодние и рождественские праздники в Псковской области обсудили на совместном заседании АТК и оперативного штаба 25.12.2018, 12:200 Ко второму чтению проведена большая работа по корректировке бюджета - Михаил Ведерников
25.12.2018, 12:130 Марина Гаращенко рассказала о ключевых проблемах лекарственного обеспечения псковских льготников 25.12.2018, 12:100 138 организаций проверит инспекция труда в Псковской области в 2019 году 25.12.2018, 12:061 Несмотря на положительную динамику, проблема с обеспечением льготными лекарствами в Псковской области остается - Марина Гаращенко 25.12.2018, 12:0422 «Псковпассажиравтотранс» на грани краха
25.12.2018, 11:580 Псковичи могут получить услуги Росреестра в личном кабинете 25.12.2018, 11:561 Премьера спектакля «Гробница малыша Тутанхамона» состоится в Псковском драмтеатре в феврале 25.12.2018, 11:460 В Великих Луках профсоюзные активисты провели новогодние праздники для детей в рамках проекта «Дружный двор» 25.12.2018, 11:453 Дмитрий Михайлов вернулся в Псковское областное Собрание
25.12.2018, 11:4011 Лев Шлосберг потребовал от прокуратуры жесточайшего контроля за реконструкцией стадиона «Машиностроитель» 25.12.2018, 11:340 26 тысяч обращений поступило в клиентскую службу «Псковэнерго» с начала года 25.12.2018, 11:3111 Одобрена кандидатура на пост главы исполкома Псковского городского отделения «Единой России» 25.12.2018, 11:281 Коммунист Петр Алексеенко подвел итоги года и рассказал о «новогодних подарках»
25.12.2018, 11:231 Фракция ЛДПР поддержит бюджет Псковской области на 2019 год 25.12.2018, 11:177 Фотофакт: Парковка на пешеходном переходе в месте, где парковаться вообще запрещено 25.12.2018, 11:160 Дзюба объявлен футболистом года в России 25.12.2018, 11:124 В Моглинской школе торжественно открыт отремонтированный спортзал
25.12.2018, 11:080 Акция «Внимание, переезд!» прошла в Великолукском и Куньинском районах 25.12.2018, 11:060 ВС РФ разрешил россиянам использовать «шпионскую» технику для личной безопасности 25.12.2018, 11:031 Заброшенную организацию обокрали в Великих Луках 25.12.2018, 11:032 Президент ТПП Псковской области Владимир Зубов станет гостем нового выпуска программы «Эхономика»
25.12.2018, 11:0111 Три автомобиля столкнулись на трассе в Стругокрасненском районе, погибли два человека 25.12.2018, 10:533 Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры 25.12.2018, 10:4927 Фотофакт: Все, что нужно знать об уважении к пешеходам 25.12.2018, 10:450 Для псковских курсантов встреча с кинологом и сыщиком Джесси стала сюрпризом к новому году
25.12.2018, 10:352 Отделение ПФР: Взнос по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений необходимо сделать до конца года 25.12.2018, 10:340 У водителя такси на автомойке в Великих Луках украли мобильник и сняли деньги с банковской карты 25.12.2018, 10:290 Губернатор вручил ключи от спецтехники псковским спасателям и наградил лучших сотрудников в преддверии профессионального праздника 25.12.2018, 10:090 Пожилого великолучанина сбили на пешеходном переходе на улице Некрасова 
25.12.2018, 09:594 Псковичи оценили новый магазин «Деревня Соловьи» в Овсищах: То, что нужно! 25.12.2018, 09:5371 В Пскове двое подростков до смерти забили двух мужчин, третий в тяжелом состоянии 25.12.2018, 09:451 Минэнерго РФ не исключает продления соглашения компаниями по стабилизации цен на топливо после марта 25.12.2018, 09:370 Команда «Луки Спорт» одержала уверенную победу над ХК «Невель»
25.12.2018, 09:1810 Настоящий новогодний подарок: в Пскове открылся Ситилинк 25.12.2018, 09:080 Великолучан ждет «Зарядка с чемпионом» 25.12.2018, 09:080 Заместитель прокурора Псковской области Сергей Левшаков организует прием граждан в Кунье 25.12.2018, 09:041 Локнянский предприниматель оштрафован за продажу лекарств для животных без лицензии
25.12.2018, 08:580 В Великих Луках отменили запрет выхода на лед 25.12.2018, 08:553 Кремль предложил губернаторам найти ответственных за соцсети 25.12.2018, 08:534 Католики всего мира отмечают Рождество 25.12.2018, 08:440 Псковские пограничники задержали 4 граждан Украины и Молдовы, находящихся в федеральном розыске
25.12.2018, 08:303 Банки при выдаче займов оценят состоятельность клиентов по платежам за ЖКХ 25.12.2018, 08:1418 Водителям официально разрешат разгоняться до 110 км/ч на участках трассы в Псковской области 25.12.2018, 08:009 Производство электроэнергии в 2018 году станет рекордным за всю историю России 24.12.2018, 22:370 Псковичи завоевали медали Всероссийских соревнований по стрельбе из лука
24.12.2018, 22:0924 Руководство первой частной школы Пскова пытается наладить взаимодействие с городскими властями 24.12.2018, 21:530 «Золото» Кубка России завоевала псковская теннисистка 24.12.2018, 21:478 При администрации Псковской области создадут оргкомитет по подготовке 60-й встречи на Кургане Дружбы 24.12.2018, 21:0837 Псковичам напоминают, как выбрать красную икру
24.12.2018, 21:026 Власть в Бежаницком районе обязали поставить кладбища на кадастровый учет 24.12.2018, 20:440 Великолучане выбрали автокресла для своих детей 24.12.2018, 20:3128 Лукашенко рассказал о важности отношений с Россией 24.12.2018, 20:231 В Бежаницком районе будут судить угонщика мопеда 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.