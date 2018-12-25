Общество

Законы об официальных символах Псковской области приняты областным Собранием

Законы об официальных символах Псковской области приняты Псковским областным Собранием, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии регионального парламента.

Проекты законов «О гербе Псковской области» и «О флаге Псковской области» приняты в двух чтениях, закон «О гимне Псковской области» - пока в первом чтении, так как гимн является музыкально-поэтическим произведением, а на сегодняшний день представлен только текст.

О законопроекте парламентариям рассказал секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах. Он назвал разработку официальных символов региона знаменательным событием.

Поправки к проекту закона о флаге Псковской области представил депутат Лев Шлосберг, однако они не были поддержаны коллегами по парламенту.

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Напомним, геральдическая символика Псковской области разработана по инициативе губернатора региона Михаила Ведерникова. На протяжении 25 лет Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям. Работа над эскизами официальных символов региона продолжалась около 8 месяцев при активном участии общественности, искусствоведов, экспертов-геральдистов, специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства.