«Я всё могу сама — и задыхаюсь»: психолог рассказала о ловушке феминизма

Феминизм дал женщинам право работать наравне с мужчинами, но вместе с ним пришла и вторая смена — невидимая, домашняя, выматывающая. Почему фраза «я всё сама» превратилась из манифеста в ловушку, из которой не могут выбраться даже самые успешные, ответила бизнес-психолог, предприниматель Лариса Назарова.
Так где же началась наша ловушка под названием «я всё могу сама»? На первый взгляд, эта фраза, словно заклинание, вызывает восхищение. По словам эксперта, здесь скрывается неуёмное стремление к совершенству и нежелание признавать, что необходима помощь. Психологические корни этого явления уводят к желанию быть «хорошей девочкой», они часто переплетаются с ненавязчивыми стереотипами о том, что мать и жена обязана всё делать сама, при этом улыбаясь и не сводя с ума окружающих. На практике же это приводит к разочарованию, усталости и эмоциональному выгоранию, как в работе, так и в отношениях.
Во-первых, важно понять, что делегирование – это не порок, а признак мудрости, пишет RuNews24.ru. Если партнёр способен на что-то, пусть делает. Никто не уволит за разделение обязанностей в домашнем хозяйстве. К тому же вдвоём управляться с проблемами на порядок проще. Совместные дела улучшают взаимоотношения. Представьте себе, как вы двое моете посуду и превращаете вечер в веселое совместное мероприятие, а не в рутину, которая стоит между вами и «вечером с фильмом».
В 2026 году феминизм по-прежнему требует многого, и важно осознать, что на самом деле «всё сама» – это не единственный путь. Эксперт отмечает, что наши силы, как и финансы в конце месяца, заканчиваются. Фраза «я сама всё сделаю» легко превращается в ловушку.
Еще несколько советов, как выйти из ловушки «я все сама»:
- У каждого есть право на ошибки. Помните, что никто не идеален. Ошибки – часть роста и обучения, и это нормально;
- Выделяйте главное. В самолете сначала надевают маску на себя, а потом на ребенка;
- Научитесь говорить «нет», чтобы сохранить время и энергию для себя;
- Поддержка друзей или близких: поговорите с ними о чувствах. Это может помочь снять напряжение и найти новое понимание ситуации;
- Время на восстановление сил и перезагрузку: прогулка на свежем воздухе, чтение книги или занятие хобби;
- Группы поддержки: присоединяйтесь к сообществам, где женщины делятся переживаниями и получают поддержку. Вы не одни в этом;
- Профессиональная помощью: иногда полезно поговорить с психологом или коучем, который поможет разобраться в чувствах и предложит стратегии для выхода из трудной ситуации.