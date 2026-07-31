«Я всё могу сама — и задыхаюсь»: психолог рассказала о ловушке феминизма

Феминизм дал женщинам право работать наравне с мужчинами, но вместе с ним пришла и вторая смена — невидимая, домашняя, выматывающая. Почему фраза «я всё сама» превратилась из манифеста в ловушку, из которой не могут выбраться даже самые успешные, ответила бизнес-психолог, предприниматель Лариса Назарова.

«Когда мы говорим о женской усталости, складывается ощущение, что речь идет о невидимом, но в то же время исключительно весомом пришельце, который обосновался в наших головах и сердцах. Поясню: когда феминизм подарил женщинам право пахать на двух работах – в офисе и дома – казалось, что хмурые будни закончились, а впереди только светлое будущее. В 2026 году мы вместо "я освободилась" слышим "я задыхаюсь"», — рассказала бизнес-психолог.

Так где же началась наша ловушка под названием «я всё могу сама»? На первый взгляд, эта фраза, словно заклинание, вызывает восхищение. По словам эксперта, здесь скрывается неуёмное стремление к совершенству и нежелание признавать, что необходима помощь. Психологические корни этого явления уводят к желанию быть «хорошей девочкой», они часто переплетаются с ненавязчивыми стереотипами о том, что мать и жена обязана всё делать сама, при этом улыбаясь и не сводя с ума окружающих. На практике же это приводит к разочарованию, усталости и эмоциональному выгоранию, как в работе, так и в отношениях.

Во-первых, важно понять, что делегирование – это не порок, а признак мудрости, пишет RuNews24.ru. Если партнёр способен на что-то, пусть делает. Никто не уволит за разделение обязанностей в домашнем хозяйстве. К тому же вдвоём управляться с проблемами на порядок проще. Совместные дела улучшают взаимоотношения. Представьте себе, как вы двое моете посуду и превращаете вечер в веселое совместное мероприятие, а не в рутину, которая стоит между вами и «вечером с фильмом».

«Второй шаг – разрешить себе не успевать и перестать чувствовать вину за это. Да, возможно, звучит как плохая шутка, но позвольте себе "пустые" часы в неделе, когда ничего не нужно делать, кроме как прийти в себя после бесконечных будней. Знаете что? Этот "неудел" позволит вам перезагрузиться и с новыми силами броситься на достижение карьерных целей», — подчеркнула Лариса Назарова.

В 2026 году феминизм по-прежнему требует многого, и важно осознать, что на самом деле «всё сама» – это не единственный путь. Эксперт отмечает, что наши силы, как и финансы в конце месяца, заканчиваются. Фраза «я сама всё сделаю» легко превращается в ловушку.

«Говоря "я не успеваю", вы делаете первый шаг к свободе. Разделение бытовых обязанностей – практично и ведет к восстановлению любви и радости в отношениях. Так что давайте научимся смеяться над жизненными невзгодами и делиться задолбанными обязанностями, при этом не накапливать женскую усталость. Способ справляться с бытом – это делать вместе», — пояснила Лариса Шейкина.

Еще несколько советов, как выйти из ловушки «я все сама»: