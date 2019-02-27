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Николай Рассадин о растущем политическом давлении и ненужной прослойке между властью и бизнесом

Гостем программы «Гайд-парк» в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал активный участник общественно-политической жизни региона, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним актуальные актуальные темы жизни города, вопросы взаимодействия государства и бизнеса, а также кризис в псковском хоккее. Предлагаем вашему вниманию стенограмму беседы.

Константин Калиниченко: Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Эхо Москвы в Пскове» программа «Гайд-парк». Как известно, «Гайд-парк» - это территория, где мы открыто говорим на самые разные темы. В студии ведущий Константин Калиниченко. Сегодня у нас в гостях директор гипермаркета «Империал», активный участник общественно-политической жизни региона, автор искрометных - не в бровью а в глаз - стихов и эпиграмм, исполнитель бардовских песен Николай Рассадин. Николай Юрьевич, добрый день.

Николай Рассадин: Здравствуйте, Константин, здравствуйте уважаемые радиослушатели.

Константин Калиниченко: Что ж, разгоняется 2019 год, политическое затишье сменилось политической активностью в нашем регионе. Экономическая жизнь в каком-то смысле бьет ключом, криминальная сводка регулярно будоражит наши массы. Николай Юрьевич, как вам в целом начало 2019 года? Видите ли вы какие-то тревожные симптомы или мы просто продолжаем жить в Псковской области по накатанной? Куда наш поезд катится?

Николай Рассадин: Начало этого года дало мне пищу для размышлений, и они привели меня к тому, что усиливается давление на политическую жизнь нашего региона. Если мы посмотрим, то возбужден ряд уголовных дел против оппозиции, журналистки. Коммунисты за то, что работают активно с населением, получили по 20 часов общественных работ. Это дает мне право полагать, что внутриполитическое давление нарастает. Что касается экономики, то я на протяжении долгого времени говорю, что она стагнирует, сжимается, и государство ничего не делает для того, чтобы ситуация хтя бы выровнялась.

Константин Калиниченко: Свежая инициатива президента Путина — он предложил правительству и Банку России принять меры по снижению ипотечной ставки до 8% годовых и ниже. Собственно, об этом он говорил неделю назад в Послании Федеральному Собранию. Как вы считаете, это действенная мера? Повлечет она серьезные (не точечные изменения, а действительное серьезные) позитивные изменения хотя бы на рынке недвижимости?

Николай Рассадин: Снижение ипотечной ставки кредитования, конечно, сыграет некую роль в том, чтобы рынок ипотечного кредитования не стагнировал так сильно, как сегодня. Для этого государство и раньше делало шаги — военная ипотека, помощь молодым семьям, использование материнского капитала. Снижение ставки, естественно, окажет положительное влияние на ипотечное кредитования, но этот сегмент ведь не единственный в стране. С другой стороны президент дает много поручений по поводу того, чтоб не «кошмарить бизнес». Господин Бастрыкин, руководитель Следственного комитета России, издал приказ о создании «прямой линии», куда могут обратиться предприниматели, на которых оказывается административное давление, и пожаловаться. Совсем недавно была информация, что один из предпринимателей попытался туда дозвониться и не дозвонился.

Константин Калиниченко: Видимо, эта линия ведет к нашему региональному оператору по обращению с ТКО, которому, как говорят. Тоже не дозвониться. Если говорить об эпизоде с «кошмареньем» бизнеса, об этом речь тоже не вчера пошла в первый раз. Не впервые президент об этом говорит в своем ежегодном Послании. И бывший президент Дмитрий Медведев тоже об этом говорил. Говорили о том, что нужно сократить количество проверок..

Николай Рассадин: Говорили и о том, что за экономические преступления предприниматели не должны попадать в сизо. И все равно сизо наполнен предпринимателями, и все равно логистик такова, что предприниматель следует в изолятор, сидит там до морковкиного заговения, а в это время его бизнес либо рушится, либо его прибирают к рукам другие. И все поручения президента заканчиваются тем, что их никто не выполняет на местах.

Константин Калиниченко: Если вернуться к посланию президента, с которым он выступил на прошлой неделе. Как бы вы его оценили и чего нового услышали?

Николай Рассадин: Я не слушаю Послания президента уже года 3 - 4. Я пользуюсь выжимками СМИ. Не считаю, что Послание президента Совету Федерации — это нечто такое, на что надо тратить время.

Константин Калиниченко: Хорошо. От глобальных проблем перейдем к нашим региональным. После нового года Росстат отметил резкий рост задолженности по зарплате в нашем регионе. Действительно, очень сильный рост, причем, по всем секторам экономики. С чем вы это связываете? Вижу некоторое удивление на вашем лице. Как я понимаю, на вашем предприятии таких проблем быть не должно?

Николай Рассадин: У нас нет таких проблем.

Константин Калиниченко: Как вам кажется, может, это просто рядовая постновогодняя ситуация? Где-то финансовый год не завершен, где-то деньги не поступили по новым контрактам. Или это реальные проблемы нас догоняют?

Николай Рассадин: Это звенья одной цепи. Мы же не платим зарплату людям в зависимости от времени года? Это проблема, которая перешла к нам из 2018 года. Потому что ухудшается экономическое положение в стране, ухудшаются взаиморасчеты. Не платит денег контрагент — нечем выплатить зарплату сотрудникам. Залезать в банковские долги, чтобы выплатить людям зарплату, - дело, конечно, хорошее, но это приведет только к нагрузке на бизнес и еще больше будет его топить.

Константин Калиниченко: Ну, пока у нас даже по ипотеке нет 8%. По остальным процент значительно выше. Если брать кредит на выплату зарплат — это первый шаг в пропасть.

Николай Рассадин: Да. Поэтому я считаю, что цифры Росстата говорят только о том, что мы все глубже погружаемся в эту бездну. Даже Росстат уже поверил в это.

Константин Калиниченко: Месяц назад в этой студии вы затронули тему строительства химкомбината «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» и были тогда настроены довольно скептически. Сегодня руководство компании обещает провести общественные слушания, а во-вторых, жесткую и объективную экологическую экспертизу. Должно это всех нас успокоить?

Николай Рассадин: Я как скептик никогда не доверяю словам о том, что «мы завтра или послезавтра...» Мне это не нравится. Сделай - отчитайся. Когда будут проведены слушания, когда руководство завода «Титан-Полимер» встретится с гражданами, общественностью, когда оно сумеет убедить жителей Пскова и региона в том, что предприятие не представляет для нас опасности, вот тогда мы сможем говорить о том, можно ли верить в это или нельзя. Я пока не верю даже в то, что будут проведены публичные слушания.

Константин Калиниченко: Тем более что решение публичных слушаний по закону носит рекомендательный характер.

Николай Рассадин: На самом деле слушания — хорошая инициатива, но у меня есть сомнения, что они будут проведены, и что туда пригласят всех.

Константин Калиниченко: Здесь есть позитив, который называется «обратная связь».

Николай Рассадин: И это радует — что уже с той стороны есть желание вступить в диалог с жителями, объяснить им, как будет проходить процесс, где и кк будет проведена экспертиза, что это за химкомбинат. Понятно, что многим кажется: если химический комбинат, значит это тяжело и сложно.

Константин Калиниченко: Все думают, что это будет опасно, что будет запах.

Николай Рассадин: Но мы этого пока не знаем.

Константин Калиниченко: Совсем недавно в «Моглино» волей обстоятельств поменялся руководитель. Вопрос к вам как представителю бизнеса. Как на подобные истории реагирует бизнес и инвестор? «Ничего страшного, продолжаем работать» или инвестор предпочитает держаться подальше от организации, где гендиректора увольняют по не самым хорошим основаниям?

Николай Рассадин: От нашей особой экономической зоны инвесторы и так держались подальше.

Константин Калиниченко: Ну как же? А «Титан-Полимер»? На минувшей неделе крупная компания пообещала зайти.

Николай Рассадин: Думаю, все это результаты работы губернатора. Важно не кто возглавляет «Моглино», а кто возглавляет область и его планы, какое у него видение ОЭЗ. А кто этой зоной будет руководить, абсолютно не важно. Если инвестор поверит руководителю региона, значит он туда придет. Если не поверит, значит он туда не придет.

Константин Калиниченко: В таком случае получается, что даже такая не очень нормальная смена руководства «Моглино» не смутит.

Николай Рассадин: А чего тут ненормального? Человек совершил некий проступок.

Константин Калиниченко: Ну мы это пока только предполагаем. Все решит суд.

Николай Рассадин: Руководство области посчитало, что человек, который под подозрением, не может руководить предприятием. Так что ничего ненормального я не вижу. Бизнес знает, кто реально влияет на ситуацию в особой экономической зоне.

Константин Калиниченко: На прошлой неделе на вашей странице в фейсбуке увидел опрос. Там вы перечисляете большое количество структур по поддержке бизнеса. Не буду их перечислять - тут времени до конца передачи не хватит. Понимаю, что опрос был риторический. Вы считаете, все эти структуры по поддержке бизнеса - фонды, агентства и так далее - это лишнее, и бизнесу в Пскове это совершенно не нужно?

Николай Рассадин: Начнем с того, что это не мой опрос. Мне прислали анкету. Она была очень большой, и я обратил внимание на пункт 5 «Выберите, к кому вы обращались и что вы об этом думаете». И я задался вопросом. У нас в области экономика не развивается никак, от слова «вообще». Но у нас существует 5, 6 или 7 организаций, где работают люди, которые получают зарплату, туда накачивают какие-то деньги. С моей точки зрения, реально было бы эти деньги отдать комитету по экономике области, а он бы эти деньги отдавал предпринимателям, которые нуждаются, например, молодым предпринимателям, которые только открыли свое дело. Но содержать такую толпу нахлебников на псковском бизнесе нецелесообразно. Есть целый комитет по экономике, там работают специалисты на хороших зарплатах. Если деньги, которые область тратит на эти организации, дать господину Михееву...

Константин Калиниченко: Такая модель, которую вы описали, характерна для многих европейских стран, где молодому бизнесу, который находится в стартапе, помогают либо техническими вопросами либо с выплатой платежей по кредиту. Помогают окрепнуть.

Николай Рассадин: А мы держим какие-то прослойки между властью и бизнесом, которые на этом наживаются. Я не знаю, что они делают.

Константин Калиниченко: Я пытался разобраться, что они делают — какие-то выставки проводят, в тренингах участвуют...

Николай Рассадин: Если состоявшегося предпринимателя администрация попросит некий мастер-класс с молодыми бизнесменами, дума, никто не откажется встретиться и рассказать, как выстраивается бизнес и поделится своим опытом.

Константин Калиниченко: Недавно председатель областного комитета по экономике Андрей Михеев как раз защищал эти организации.

Николай Рассадин: Ну правильно, в нашей стране мы ничего не можем сделать напрямую. Нам обязательно нужна прослойка. Зачем она нужна? Догадайтесь сами.

Константин Калиниченко: С этим не поспоришь. Перейдем к насущным проблемам сегодняшнего дня. Уборка Пскова и обслуживание дорог. В пятницу эту проблему взял под контроль губернатор. Досталось на орехи руководителям Пскова. Сегодня так получается, что все участники имеют претензии друг к другу. Чиновники винят подрядные организации, подрядчики говорят, что на копейки, которые им выделяются по муниципальным контрактам, они и так делают больше положенного. УГХ расписывается в собственной беспомощности — нет ни людей, ни техники. А что делать-то? Можно вообще в Пскове победить дороги?

Николай Рассадин: Конечно, можно. Я тут встретился с одним дорожником и спросил: «не стыдно тебе, что ты делаешь? Как ты вообще ездишь на машине по этим дорогам?» А он говорит: «не, я на машине не езжу, поставил ее - и она стоит». А стыдно - не стыдно, говорит: «какое мне задание дает заказчик, так я и делаю. Говорит класть 5 см щебня и 5 асфальта - и я кладу». Я говорю: «Но существуют же ГОСТы». А по его словам, по ГОСТу надо класть, к примеру, 30 см того и 30 см того, а дают только на 5. Поэтому, говорит, какой заказ поступает, то я и делаю. Это правильно.

Константин Калиниченко: С правовой точки зрения.

Николай Рассадин: Если бы город заказывал работы согласно ГОСТа и давал бы на это деньги, пусть бы отремонтировали не 1 километр, а полкилометра дороги, но качественно, чтобы они прослужили не один год. И сразу вспоминаю еще один момент. Крестовское шоссе, отремонтированное около 20 лет назад. Найдите этого подрядчика. Дайте ему задание. Дайте ему денег — и он вам сделает город таким, как Крестовское шоссе.

Константин Калиниченко: Мне кажется, если искать виноватого...

Николай Рассадин: Виновато отсутствие денег.

Константин Калиниченко: Тем более, мы знаем, что эти контракты торгуются в свободном доступе. Если даже наши соседи-новгородцы не приходят, значит это действительно несерьезные деньги, и мы имеем то, что имеем. Сделали в ноябре улицу Советскую, сделали практически целиком, и сегодня она уже разваливается.

Николай Рассадин: А какая шикарная улица Калинина!

Константин Калиниченко: Улицу Калинина делали в 2016 году, и там, очевидно, грунтовые воды.

Николай Рассадин: А что, когда мы делаем улицу, мы не изучаем подоснову — есть там грунтовые воды и нет, усилить?

Константин Калиниченко: Не готов комментировать. Либо мы упремся в контракт, что там надо было положить 5 см, и люди просто выполняли условия контракта.

Николай Рассадин: Это система. Система отсутствия денег.

Константин Калиниченко: Печальная история. Один из прозвучавших способов решения проблемы — передать 30% выполнения дорожных работ на уровень муниципального предприятия. Как считаете, логичное предложение?

Николай Рассадин: Как вы знаете, я противник муниципальных предприятий, но в ситуации, когда никто не берется, другого выхода нет. Да, есть МП. Там есть люди и техника. Никто не взялся сделать дорогу, да. Не состоялись торги, а дороги содержать надо. Направляйте эти деньги в МП. Только я не знаю, противоречит ли это 44-му закону.

Константин Калиниченко: Согласен.

Николай Рассадин: А нас накажут за о, что мы без соблюдения законодательства дали работу МП. Это пусть юристы разбираются.

Константин Калиниченко: Продолжая эту историю, в жесткой реакции губернатора многие увидели не столько вопрос по дорогам, сколько намек на то, что двуглавую систему местного самоуправления в Пскове пора отправлять на свалку. Изжила она свое.

Николай Рассадин: Если бы я был законодателем... Давно говорю, что из устава Пскова должна быть убрана глава «Глава города» как таковая. Должен быть председатель городской Думы, как в областном Собрании. Господин Котов не является главой области, он спикер областного Собрания. В Пскове должен быть такой же законодательный орган, который будет принимать решения, и должен быть глава исполнительной власти — глава администрации, как сейчас и есть. Если бы не было главы города, а был бы просто спикер гордумы, тогда у нас бы не было двухголовой системы власти.

Константин Калиниченко: В любом случае, в ближайшее время эта система будет претерпевать изменения. Надо будет вносить изменения в устав города. Это долгий процесс, но что поделать.

Николай Рассадин: Я уже давно предлагаю устав поменять хотя бы в этой части.

Константин Калиниченко: Куда ни кинь, всюду клин. И за какую сферу жизни города не возьмись, она проблемная. Даже там, где проблем быть не должно. Под занавес нашей программы хотелось бы затронуть очередную конфликтную ситуацию, которая случилась в нашем хоккее. Поскольку вы человек не посторонний для этого вида спорта, мы помним,что этот вид спорта скандалы сотрясали регион и в прошлом году. Турниры отменяли...

Николай Рассадин: ... били судей.

Константин Калиниченко: Особенность нашего псковского спорта. Если мне память не изменяет, били судью и на футболе несколько лет назад в Порхове. Начался новый год — и сразу же новый скандал. Николай Юрьевич, что не так в псковском хоккее?

Николай Рассадин: На самом деле в 2018 году мы на эту тему говорили очень много, и говорили, что у нас не всегда квалифицированное судейство. Давно об этом говорим. Может, это даже не вина судей, хотя, думаю, есть некая предвзятость в вопросе, что у нас некоторые судьи играют в чемпионате, и есть желание помочь своей команде. Но в основном это идет от неверной трактовки правил хоккея. С судьями надо заниматься, повышать их квалификацию, проводить с ними семинары, тренинги, что у нас в хоккее не делается. У нас сегодня 4 судьи.

Константин Калиниченко: И надо понимать, что это не профессиональные судьи.

Николай Рассадин: Не очень знаю, как назначаются судьи, но факт остается фактом. Претензий к судейству достаточно много. Сегодня, когда чемпионат области в первой группе вышел в завершающую стадию, каждое очко имеет значение в борьбе за призовые места, естественно, что и спортсмены находятся в состоянии шока, и судьи под давлением и стрессом. И в очередном матче, который шел среди лидеров - «ВДВ-Купол» и «Аванта-Остров», получилось так, что, начиная проигрывать, было нарушение правил, как посчитали судьи, наказали хоккеиста ВДВ. Те были недовольны решением судей, началось психологическое давление на судью на грани физического давления. Судья, в соответствии с правилами, начал применять санкции, и хоккеисты «ВДВ-Купол» покинули лед, не доиграв матч. В результате - у них техническое поражение, выступление начальника команды ВДВ о том, что они недовольны судейством. Но, извините, когда в прошлом году недовольство судейством высказывали мы (команда «Евро-Керамика» - ред.), команда ВДВ почему-то была им довольна.

Константин Калиниченко: На каком месте ваша команда в этом году?

Николай Рассадин: Пока мы на втором месте, будем бороться за золотые медали. Хоккеисты в некотором смысле нам в этом «помогли». Сильная команда - «Аванта-Остров». Псков тоже будет бороться. Поэтому я считаю, что все-тки есть недоработки у псковской областной Федерации хоккея, которая, как показал турнир «Победы», закончившийся скандалом, не может справиться с проведением тех или иных соревнований.

Константин Калиниченко: Посмотрим, может быть, в этом году что-то поменяется. Николай Юрьевич, наш эфир подходит к концу. Спасибо, что в очередной раз были с нами.

Николай Рассадин: Спасибо, Константин.