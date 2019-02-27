Общество

Александр Козловский: «Мусорная реформа» в Псковской области проходит гораздо лучше, чем в других регионах

Госдумы Александр Козловский дал оценку «мусорной реформе», подчеркнув, что она необходима.

В эфире программы «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Александр Козловский, рассказал, что с проблемами сбора и утилизации твердых коммунальных отходов он сталкивается не только в Псковской области. В связи со своей новой партийной нагрузкой он является руководителем Межрегионального координационного совета партии (МКС) по Северо-Западному федеральному округу и посещает многие регионы.

Депутат видит, что ситуация достаточно остро стоит в регионах. Он отметил, хорошо, что в Псковской области Михаил Ведерников начал заниматься вопросом вывоза ТКО раньше других. Создана рабочая группа, куда входят депутаты областного Собрания, общественники, экспертное сообщество. Псковская область не без шероховатостей, но проходит все этапы «мусорной реформы» гораздо лучше, чем другие регионы, заявил Александр Козловский.

«Вспомните, с чего мы начинали. До этой «мусорной реформы» я проезжал по тем же селам и районам, и я слышал реакцию, что мы зарастаем мусором, что у нас проблема с мусором, что у нас возникают стихийные свалки, что мы не можем их убирать, что наши берега рек, озер, леса заполонены пластиковыми бутылками и пустыми консервными банками. Эта реформа выросла из того, что было понимание, что по-старому мы жить не можем", - уверен депутат

Александр Козловский заявил, что нужно наладить сбор коммунальных отходов, а после этого необходимо, чтобы у нас регионе появились производственные предприятия, которые будут заниматься переработкой коммунальных отходов. Необходимо, чтобы это не происходило по старой схеме. Депутат считает, что сейчас создается новая отрасль в Российской Федерации, которая до сегодняшнего момента просто отсутствовала.