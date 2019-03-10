Общество

Власти Псковского района пообещали взять на контроль проблему с «канализационной водой из кранов» в Неелово - 2

На сайте губернатора Псковской области «ведерников.рф» жительница деревни Неелово - 2 разместила жалобу, что у всех местных жителей течет из кранов «канализационная вода».

«В Неелово - 2 у всех жителей течет из кранов канализационная вода. Люди жалуются на это уже давно, никаких изменений! Эта вода - опасная, все жители жалуются на тошноту и боли в животе, даже от запаха детям становится плохо! - отметила она. - Простим разобраться с проблемой! Ведь в таком состоянии наша вода находится уже больше недели. К нам приехали рабочие, что-то покопали и бросили. Везде говорят, что все исправлено, и пока устраняли неисправность - людям доставляют воду в бутылях, но никто ни разу ее не видел! Прикладываю фото с итогами работ».

Источник: «ведерников.рф»

Как сообщила корреспонденту Псковской Ленте Новостей глава Псковского района Наталья Федорова, эта проблема взята на контроль.

«Эта канализационная система принадлежит ОЭЗ «Моглино». Недели полторы назад в ней прорвало трубу, но проблему своевременно устранили: по данным из официального письма, заменили 70 метров трубы. На место прорыва выезжал мой первый заместитель, контролировал ситуацию. И, действительно, судя по фотографиям, на время работ питьевая вода жителям доставлялась в канистрах, - сообщила Наталья Федорова. - По сути, сейчас там не должно быть проблем с водой из крана. Возможно, вода может идти ржавая, поскольку она перекрывалась и включалась заново. Ко мне на прием 12 марта придет жительница Неелова-2 по вопросу качества воды. Узнаем конкретно, что и как. В любом случае проблема на контроле. Будем разбираться».