Общество

Роспотребнадзор запретил ввоз 1,25 тонн сыра на территорию Псковской области

В Псковской области на российско-белорусской границе сотрудники территориального управления Россельхознадзора запретили ввоз 250 килограммов мясной продукции и одной тонны сыра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок запрещен ввоз 1,25 тонн продукции животного происхождения. Товары перемещались без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность и происхождение.

На двух автомобилях, следовавших из Республики Беларусь в Псковскую область и Санкт-Петербург, с нарушениями ветеринарного законодательства пытались ввезти 250 килограммов готовой мясной продукции в ассортименте и одну тонну сыра. Государственными инспекторами также выявлены нарушения правил транспортировки товара, требующего соблюдения температурного режима – в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование.

Перемещение готовой мясной и молочной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате товаров в Республику Беларусь.