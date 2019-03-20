Общество

В Пскове собираются ликвидировать Управление капитального строительства

В Пскове собираются ликвидировать МП «Управление капитального строительства». Соответствующий проект решения Псковской городской Думы опубликован на официальном сайте города.

В соответствии с документом планируется ликвидировать предприятие, создать ликвидационную комиссию численностью 6 человек, в составе которой будет один депутат гордумы.

Предполагается установить срок ликвидации предприятия 18 месяцев.

Добавим, что в последнее время УКС Пскова возглавляла Марина Трей в статусе исполняющей обязанности директора. Решением гордумы ей неоднократно продлевалось исполнение обязанностей, но руководителем без приставки «и.о.» она так и не была назначена.