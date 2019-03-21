Общество

Псковские профсоюзы готовят большую переговорную кампанию по увеличению зарплаты

Псковские профсоюзы готовят большую переговорную кампанию по увеличению зарплаты. Она охватит все организации региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила председатель Псковского областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

«Псковский облсовпроф тревожит высокий информационный накал вокруг нашей организации. Долгие годы мы ведем дискуссию о реальном ухудшении положения жителей области, и это не вызывает хорошего информационного отклика, даже если мы вкладываем ресурсы в продвижение этой информации. Многие информационные кампании, которые мы ведем, сегодня затронули чуть ли не весь наш ресурс. Справедливо наши профсоюзы поставили вопрос об увеличении службы безопасности труда и юридической службы», - пояснила Ульяна Михайлова.

По ее словам, псковские профсоюзы удручают показатели социально-экономического развития региона. «Так, реальная зарплата по сравнению с 2017 годом по статистике выше, но если сравнить цифры 2019 года, то увидим реальное ухудшение положения жителей региона, ухудшение ситуации по зарплате», - отметила она.

Среди негативных факторов Ульяна Михайлова также отметила превышение уровня внешней миграции населения над притоком населения и сокращение числа населения, которое трудится на основе трудовых договоров. «Лиц, способных к труду, на территории области — 360 тысяч, а лиц, которые реально выполняют работу на основе трудовых договоров — 131 тысяча. Вывод такой — либо у нас есть самозанятость, развитие малых организаций, либо теневая экономика», - пояснила лидер псковских профсоюзов.

С 1 по 15 апреля, по ее словам, будет сформулирована большая переговорная кампания в Псковской области. Все организаций региона, а их около 700, будут перестраивать работу так, чтоб вступить в переговоры по увеличению зарплаты на всех уровнях — локальном, муниципальном, региональном.