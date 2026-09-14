Россельхознадзор выдал 104 ветсертификата на вывоз домашних животных из Псковской области

Россельхознадзор оформил 104 ветеринарных сертификата на домашних питомцев, которые пересекали границу на автомобильном транспорте из Псковской области, с 1 января по 11 сентября текущего года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Должностные лица Северо-Западного межрегионального управления подготовили документы на вывоз 72 собак, 28 кошек, 2 кроликов и 2 шиншилл.

В рамках ветеринарного контроля специалисты проверили состояние здоровья животных. Эксперты уделили особое внимание идентификации питомцев по чипу, срокам вакцинации и обработок, а также запросили протоколы на титры антител там, где это требовалось. Врачи подтвердили клиническое здоровье всех питомцев и наличие у них действующих прививок от бешенства и других инфекционных заболеваний.

Владельцы получили разрешительные документы для поездки в 22 страны мира. Чаще всего граждане выбирали для путешествий Латвию, Литву, Германию, Кипр, Польшу, Сербию, Великобританию, Францию, Швейцарию, Швецию, Израиль и Турцию.