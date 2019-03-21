Общество

В Печорах расписание автобусов хотят адаптировать под график «Ласточки»

В Псковской области «Ласточка» проехалась в тестовом режиме до Печор

Как отметили в ведомстве, такой принцип уже удачно используется в Пскове.

«От руководства ОАО "РЖД" мы ждем расписания движения поезда. После чего скорректируем расписание движения печерских городских автобусов», - пояснил руководитель отдела по организации пассажирских перевозок «Псковпассажиравтотранса» Валерий Большаков.

В Печорах расписание автобусов планируют адаптировать под график высокоскоростного поезда «Ласточка». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

В опросе приняло участие 1165 человек

В опросе приняло участие 1165 человек

Мне все равно

Категорически против. Властям надо заняться реальными проблемами, а не переводить стрелки туда-сюда

Нет. Не вижу никакой пользы и серьезной экономической целесообразности

Нет. Меня переход на зимнее и летнее время всегда только запутывал

Да. Во многих странах мира переводят стрелки — а у нас что, и тут особый путь?

Да. Это экономически целесообразно — платить за электроэнергию будем меньше

Двумя руками за. Сезонный перевод времени полезен для здоровья и повышает качество жизни

В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени. Поддерживаете ли вы эту инициативу?

В Псковской области расписание автобусов хотят адаптировать под график «Ласточки»

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