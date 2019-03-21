В Печорах расписание автобусов хотят адаптировать под график «Ласточки»

В Печорах расписание автобусов планируют адаптировать под график высокоскоростного поезда «Ласточка». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».
«От руководства ОАО "РЖД" мы ждем расписания движения поезда. После чего скорректируем расписание движения печерских городских автобусов», - пояснил руководитель отдела по организации пассажирских перевозок «Псковпассажиравтотранса» Валерий Большаков.
Как отметили в ведомстве, такой принцип уже удачно используется в Пскове.