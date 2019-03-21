Общество

«Единая Россия» занимается решением проблемы с «наливайками» в жилых домах

«Единая Россия» занимается решением проблемы круглосуточной продажи алкоголя в псевдокафе, расположенных в жилых домах. Вопрос о необходимости ограничения работы «наливаек» рассмотрен 26 марта в Пскове в ходе общественных слушаний, организованных в рамках совместной деятельности партии и федерального проекта «Трезвая Россия».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в обсуждении приняли участие члены фракции «Единой России» в областном Собрании депутатов, в Псковской городской Думе, активисты и сторонники партии, представители «Молодой Гвардии». Модератором встречи выступил член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Открывая мероприятие, Хамзаев отметил, что 1,5-2 года назад в Пскове был проведен мониторинг ситуации с псевдокафе, который стал основой для «всероссийского расследования». По его словам, проблема с круглосуточной продажей алкогольной продукции в жилых домах оказалась ярко выражена во всех регионах страны. «Мы видим, что за три года прошла какая-то волна - почти в каждом жилом доме появились пивнушки, бары, квазиобщепит. И сейчас мы ведем большую работу с партией «Единая Россия», направленную на выявление всей проблемной палитры, связанной с этой историей, - сказал он. - Мы хотим, выходя из дома, иметь не криминогенную обстановку, а безопасную». Присутствующие с ним полностью согласились.

В продолжение разговора заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», замглавы города Пскова Елена Полонская сообщила, что наблюдается всплеск недовольства граждан появлением «наливаек» на первых этажах жилых домов. При этом, заметила она, существует процедура перевода жилого помещения в нежилое, которая проходит при участии собственников жилья в многоквартирных домах. И в Пскове отмечены факты подделывания протоколов собраний жильцов, касающихся размещения в их домах псевдокафе, констатировала Полонская и предложила обратиться в Минстрой с инициативой о доработке пакета документов, регламентирующих перевод жилого помещения в нежилое. Также она акцентировала внимание на необходимости пересмотра подхода к вынесению штрафов за продажу алкоголя несовершеннолетним.

Замсекретаря псковского отделения Партии особо подчеркнула, что исправлять ситуацию с «наливайками» нужно законодательно.

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект, внесенный депутатами фракции «Единой России» и предусматривающий наделение органов исполнительной власти субъектов РФ правом установления дополнительных условий розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе и полный запрет.