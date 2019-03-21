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Инспекция труда Псковской области опубликовала список опасных и вредных производственных факторов

Государственная инспекция труда в Псковской области информирует: условия труда –совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, в которой осуществляется деятельность человека.

Вредный производственный фактор - воздействие которого может вызвать профессиональное заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности.

Опасный производственный фактор - который может быть причиной травмы, резкого ухудшения здоровья, или даже смерти. В зависимости от количества и продолжительности действия отдельные вредные производственные факторы могут стать опасными.

Вредные и опасные факторы производственной среды подлежат исследованию и измерению, для этого проводится специальная оценка условий труда.

Это следующие факторы:

физические факторы - шум, инфразвук, ультразвук, вибрация, электростатическое поле, магнитное поле, ионизирующие излучения, параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, инфракрасное излучение), параметры световой среды (искусственное освещение рабочей поверхности (СанПиН 2.2.4.1294-03 от 22 апреля 2003 г. N 64).

химические факторы – токсичные, раздражающие, канцерогенные и мутагенные вещества, в том числе антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты (Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.3532-18 13 февраля 2018 г. N 25).

биологические факторы - микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний.

тяжесть трудового процесса - показатели физической нагрузки на опорно-двигательный аппарат и на функциональные системы организма работника.

напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на центральную нервную систему и органы чувств работника.

Условия труда по степени вредности и опасности подразделяются на четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда.

Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при которых воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует или уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда и принятые в качестве безопасных для человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности работника.

Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены).

Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в том числе:

подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после воздействия которых измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья;

подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет);

подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой деятельности;

подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельности.

Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов обусловливают высокий риск развития острого профессионального заболевания в период трудовой деятельности.



В случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом, класс (подкласс) условий труда может быть снижен комиссией на основании заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда, на одну степень в соответствии с методикой.



Классификацию условий труда, проведение специальной оценки условий труда регулирует Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».