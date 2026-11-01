 
Общество

В МВД предупредили о новых мошеннических схемах с прикреплением к поликлинике

0

Мошенники просят перейти по фишинговой ссылке под предлогом прикрепления к поликлинике, сообщили в УБК МВД России.

«Злоумышленники стилизуют взломанную учетную запись под профиль "поликлиники", после чего рассылают с нее сообщения с просьбой перейти по гиперссылке якобы для прикрепления к поликлинике или открепления от нее», — рассказали в ведомстве.

Пользователь попадает на фейковый сайт, который запрашивает у него код из СМС. Его аферисты просят переслать в чат «поликлиники». Таким образом они могут получить доступ к аккаунту в мессенджере или порталу «Госуслуги».

В управлении напомнили: госучреждения не связываются с гражданами через соцсети для подтверждения или обновления данных. Для этого их приглашают на личный прием, пишет «РИА Новости»

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026