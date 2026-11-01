В МВД предупредили о новых мошеннических схемах с прикреплением к поликлинике

Мошенники просят перейти по фишинговой ссылке под предлогом прикрепления к поликлинике, сообщили в УБК МВД России.

«Злоумышленники стилизуют взломанную учетную запись под профиль "поликлиники", после чего рассылают с нее сообщения с просьбой перейти по гиперссылке якобы для прикрепления к поликлинике или открепления от нее», — рассказали в ведомстве.

Пользователь попадает на фейковый сайт, который запрашивает у него код из СМС. Его аферисты просят переслать в чат «поликлиники». Таким образом они могут получить доступ к аккаунту в мессенджере или порталу «Госуслуги».

В управлении напомнили: госучреждения не связываются с гражданами через соцсети для подтверждения или обновления данных. Для этого их приглашают на личный прием, пишет «РИА Новости»