В МВД предупредили о новых мошеннических схемах с прикреплением к поликлинике

Мошенники просят перейти по фишинговой ссылке под предлогом прикрепления к поликлинике, сообщили в УБК МВД России.
Пользователь попадает на фейковый сайт, который запрашивает у него код из СМС. Его аферисты просят переслать в чат «поликлиники». Таким образом они могут получить доступ к аккаунту в мессенджере или порталу «Госуслуги».
В управлении напомнили: госучреждения не связываются с гражданами через соцсети для подтверждения или обновления данных. Для этого их приглашают на личный прием, пишет «РИА Новости»