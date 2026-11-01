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10 специалистов из разных регионов страны трудоустроились по программе «Земский работник культуры» в Псковской области

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В этом году успешно завершилась программа «Земский работник культуры» в Псковской области. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», в учреждения культуры на селе и в малых городах региона трудоустроены 10 специалистов из разных уголков страны – из Донецка, Республики Башкортостан, Воронежской и Новгородской областей.

Фотографии: Михаил Ведерников / «ВКонтакте»

Команды муниципалитетов Псковской области пополнили художественные руководители, фольклористы, преподаватели гитары, библиотекари и музейные методисты.

Как отметил Михаил Ведерников, благодаря их работе в сельских ДК и школах искусств появятся новые проекты – от сохранения народных традиций до музыкального образования и музейных программ.

Участники программы получили федеральную выплату в размере один миллион рублей и региональную доплату – 100 тысяч рублей, а в ряде округов – служебное жилье или компенсацию за аренду.

«Такая поддержка помогает быстрее адаптироваться на новом месте, обустроиться и сосредоточиться на работе и творчестве», — отметил губернатор региона.

По его словам, в следующем году планируется привлечь в регион еще 10 земских работников культуры.

Программа реализуется в поддержку президентского нацпроекта «Семья».

 
«Программа является одним из важных инструментов укрепления кадрового потенциала сферы культуры на селе», — заключил Михаил Ведерников.

 

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