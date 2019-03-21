Общество

Для подачи декларации по налогу на доходы физических лиц за 2018 год остался месяц

Управление ФНС России по Псковской области обращает внимание, что срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2018 год истекает 30 апреля этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы:

от занятия индивидуальным предпринимательством, а также частные нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой;

от других физических лиц и организаций по трудовым договорам гражданско-правового характера, включая договор найма или договор аренды имущества;

от продажи недвижимого имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет;

от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;

в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы;

в порядке дарения

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2018 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок.

«Для заполнения налоговой декларации по доходам 2018 года рекомендуем использовать специальную компьютерную программу, которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России, а также в приложении «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», - говорит и.о. руководителя УФНС России по Псковской области Анна Кутузова. - Эта программа удобна тем, что не только упрощает процесс заполнения декларации, но и автоматически проверяет наличие реквизитов, обязательных к заполнению, а также формирует и выводит на печать на основании введенных данных только необходимые листы декларации».

Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учета (месту жительства).

Обращаем внимание, что представление налоговой декларации налогоплательщиком, обязанным ее представить в отношении полученных в 2018 году доходов, после установленного срока является основанием для привлечения его к налоговой ответственности.

Следует иметь в виду, что на граждан, представляющих налоговую декларацию за 2018 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, установленный срок подачи декларации не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года.