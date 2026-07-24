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Эксперт рассказал о частых проблемах игроманов

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Более 60% пациентов, лечащихся от азартного расстройства, злоупотребляют такими психоактивными веществами, как алкоголь и наркотики. Об этом сообщил директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени Владимира Сербского Минздрава России Анатолий Сахаров.

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«По нашим данным, более 60% пациентов с азартным расстройством имеют проблемы еще и с потреблением <...> алкоголя, наркотиков и иных психоактивных веществ», — сказал Анатолий Сахаров на пресс-конференции «Азартные игры в России. Как противостоять зависимости?»

По его словам, зависимость от азартных игр требует комплексного подхода, который пациенты могут получить в наркологической службе в рамках и лечения, и медицинской реабилитации, пишет ТАСС.

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