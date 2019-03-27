Общество

По решению Михаила Ведерникова будет учреждена региональная премия имени Кикоина за достижения в изучении физики

В Псковской области будет учреждена премия имени И. К. Кикоина за высокие достижения в изучении физики, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, премии будут вручать ежегодно учащимся старших классов школ и ученым Псковской области. В этом году размер поощрения для школьников составит 15 тысяч рублей, а для деятелей науки - 50 тысяч рублей. Но главным призом, по мнению губернатора, должна стать стажировка в Курчатовском институте.

«Премии для талантливых школьников и ученых - наш вклад в увековечивание памяти выдающегося физика-экспериментатора Исаака Константиновича Кикоина, выросшего в Пскове, а также стимул для наших ребят изучать главную науку об устройстве мира», - сказал Михаил Ведерников на торжественном заседании 33-х Кикоинских научных чтений, которые открылись сегодня в Пскове.

Губернатор назвал Исаака Кикоина - значимой фигурой в истории отечественной физики, одним из членов легендарной Курчатовской команды, которая своей работой вывела Советский Союз в мировые лидеры по различным направлениям атомной физики. «Академика нельзя назвать человеком простой судьбы. Успехов в науке он достиг скорее вопреки, чем благодаря жизненным обстоятельствам. Уверен, Кикоинские чтения создадут новый виток в популяризации имени выдающегося физика на Псковской земле», - сказал Михаил Ведерников и поблагодарил руководство Курчатовского института и лично Михаила Ковальчука за доверие и возможность провести научную конференцию в Пскове. «Рассчитываю, что Кикоинские чтения станут для нас доброй традицией», - добавил он.

33-и Кикоинские научные чтения проходят на базе Псковского государственного университета (ПсковГУ). В актовом зале опорного вуза страны собрались ученые, научные работники Курчатовского института, специалисты и профессорско-преподавательский состав Псковского, Тверского, Новгородского государственных университетов, представители студенческого сообщества. В продолжение заседания президент Курчатовского института Михаил Ковальчук выступил с докладом, который был посвящен деятельности, наработкам и достижениям Исаака Кикоина, а также результатам исследований его коллег и последователей в различных сферах физики.

В течение двух дней на чтениях будут представлены доклады и научные выступления, раскрывающие в числе прочих современные возможности ядерной медицины, естественнонаучные методы в изучении культурного наследия. Мероприятия помогут представителям научного сообщества обменяться опытом, рассмотреть перспективные проекты в науке. Кроме того, на Кикоинских чтениях сообщаются результаты исследований в области разделения изотопов, физики твердого тела, магнетизма и других тематик, которыми занимался академик.

В этом году в рамках Кикоинских чтений губернатор Михаил Ведерников подпишет соглашение о сотрудничестве между администрацией Псковской области и Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). Участники научной конференции посетят детский технопарк «Кванториум», а также побывают в средней общеобразовательной школе № 1, где учился И. К. Кикоин. Его исследования внесли огромный вклад в различные области физики, в создание атомного оружия. Ученый был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, был лауреатом Ленинской и пяти Государственных премий СССР.