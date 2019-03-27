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Президент НИЦ «Курчатовский институт»: Сегодня в цене только один конкурентный товар - это интеллект

«Сегодня в цене только один конкурентный товар - это интеллект», - отметил на открытии Кикоинских чтений в Пскове президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в беседе с журналистами Михаил Ковальчук заявил, что вся борьба ведется только за умы, потому, что это единственный двигатель прогресса.

«Сегодня на любом рынке идет борьба только за головы. Все остальное - ерунда. Все рынки - оружейный, нефтяной - ограничены и, в основном, поделены. Новых рынков нет, они создаются в головах, поэтому идет бой за умы», - уверен Михаил Ковальчук.

Также президент НИЦ «Курчатовский институт» отметил, что Псков - это то уникальное место, где интеллект может разращиваться и размножаться. «В гимназии на улице Леона Поземского висит памятная доска Владимиру Брадису. В школе каждый учился по математическим таблицам Брадиса. В Пскове также висит мемориальная доска Льву Зильбергу - выдающемуся биологу, академику, Вениамину Каверину, Юрию Тынянову, совсем рядом Пушкинские Горы. В одном месте, в относительно небольшом городе, жило или училось огромное количество людей, которые составили славу нации», - отметил Михаил Ковальчук.

Также он заметил, что в Пскове есть и университет, и молодой губернатор: «Мне кажется, что есть все условия, чтобы Псков, как место древнейшей культуры, стал одной из ключевых точек воспитания интеллекта. Причем на границе с Евросоюзом. Нужно дать им пример, чтобы они все ездили к нам учиться и любоваться нашими красотами».