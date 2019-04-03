Общество

Ко Дню Победы в Псковской области участников Великой Отечественной войны поддержат материально

Ко Дню Победы в Псковской области участники Великой Отечественной войны получат материальную поддержку. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 5 апреля, на заседании организационного комитета «Победа», посвященном подготовке к празднованию 74- и 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Хочу отметить, что ко Дню Победы будут приурочены мероприятия, направленные на улучшение социально-экономического положения участников Великой Отечественной войны,- отметила Вера Емельянова. - Такую помощь мы оказываем на протяжении нескольких лет. И в этом году все выплатим в полном объеме. К участникам войны, которые получат по 5 тысяч рублей из областного бюджета, относятся все возможные категории: ветераны, узники и другие».

Кроме того, на заседании добавили, что некоторые участники войны получат по тысяче рублей из бюджетов муниципалитетов. Губернатор Псковской области отметил, что из числа участников войны нельзя исключать и «детей войны».

Помимо этого, Вера Емельянова добавила, что, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, областная администрация уже решила жилищные проблемы многих ветеранов: в перечне осталось всего 9 человек. Губернатор настоял, что наладить жилищные условия этим 9-и ветеранам необходимо в течение года, до 75-летия Победы. Вера Емельянова заключила, что сейчас для улучшения социально-экономического положения участников войны проводятся и новые мероприятия: к разрешению вопроса подключены волонтеры. На заседании отметили, что необходимо привлечь к оказанию помощи и несовершеннолетних, в свободное от учебы время.