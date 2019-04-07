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Олег Брячак: Участники «мусорного» рынка Пскова спутали гордуму с судом присяжных

Участники «мусорного» рынка Пскова спутали гордуму с судом присяжных. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал на сессии гордумы депутат Олег Брячак («Справедливая Россия») в ходе рассмотрения ситуации с вывозом ТКО с территории Пскова.

Напомним, основным докладчиком по вопросу выступил директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов.

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«Такое ощущение, что вы спутали нас, депутатов, с судом присяжных, и два хозяйствующих субъекта решили свои споры вынести на суд депутатов», - констатировал Брячак. «Не думаю, что это наша компетенция, но есть нюанс - проблема крайне социально значимая, важная и волнует большое число жителей Пскова», - добавил он.

Претензий лично к Андрею Лукьянову депутат не имеет. «Вы грамотный специалист и на своем месте. Но у меня есть претензии к учредителям фирмы АСПО, и мы прекрасно понимаем, откуда выросла проблема», - отметил депутат. По его словам, долгие годы эта компания была монополистом на рынке мусора и допускала браваду и шантаж в сторону руководителей города из разряда, что она прекратит вывозить мусор с территории города.

«Полигон ТБО, который закрыли, был в аренде компании АСПО, и мусор собирали и вывозили тоже они туда. Как можно было проконтролировать реальные объемы мусора, который собирался и направлялся на ту свалку? Сегодня же приемка мусора идет по факту - сколько собрали, столько и утилизировали. Конечно, бизнесмены привыкли к такой лафе, которая была, конечно, все здорово. Никто не знал, полный был контейнер или нет, а теперь им стало неуютно, когда их начали контролировать с применением коэффициентов», - отметил Брячак.

По его мнению, объем вывезенного с начала года мусора силами АСПО сильно завышен по сравнению с реальным положением дел. «Считаю, что АСПО хочет скушать то, что неположено. Но пора поумерить свои аппетиты и принять новые правила игры - в виде соблюдения закона - и начать работать нормально. Непомерные аппетиты учредителей АСПО не соответствуют действительности, а теперь они набрались наглости и пришли сюда и плачутся», - заключил Брячак.