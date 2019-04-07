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Денис Иванов: Жители Пскова должны выходить в чистые дворы, а не в кучи мусора

Жители Пскова должны выходить в чистые дворы, а не в кучи мусора. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал на сессии гордумы руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов в ходе рассмотрения ситуации с вывозом ТКО с территории Пскова.

«В редкий раз» он согласился с мнением депутата-справедливоросса Олега Брячака, который ранее призвал ООО «АСПО» и регоператора - ООО «Экопром» разрешать свои хозяйственные споры в суде, а не выносить это на суд депутатов. «Это действительно спор хозяйствующих субъектов. Решайте, пожалуйста, все финансовые отношения в суде. Мы не арбитражный суд, и нас это не должно касаться, - отметил Иванов. - Нас должно касаться то, что мусор в городе не убран». При этом депутат призвал контрольное управление усилить претензионную работу, связанную с вывозом мусора.

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«Жители должны выходить из дома в чистые дворы, а не в кучи мусора, и наша задача это контролировать», - заключил Денис Иванов.