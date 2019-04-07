Общество

Дополнительные налоговые льготы на имущество и землю получат многодетные семьи в 2019 году

Многодетные семьи, в которых воспитывается трое или более несовершеннолетних детей, уже в этом году получат дополнительные налоговые льготы на имущество и землю, причем они распространятся и на налоги, начисленные за 2018 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Соответствующий закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» приняли депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 4 апреля 2019 года.

Согласно поправкам, для таких граждан предоставляется льгота в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка («необлагаемые шесть соток»). Налоговая льгота будет предоставляться независимо от того, написал налогоплательщик заявление на ее предоставление или нет в отношении участка, находящегося в его собственности.

Кроме того, устанавливается ограничение на рост суммы земельного налога, подлежащего уплате в текущем налоговом периоде - не более 10% суммы налога, исчисленного за предыдущий налоговый период.

Также предусмотрена еще одна налоговая льгота для больших семей. Они смогут получить льготный вычет по налогу на имущество физических лиц в размере 5 кв. м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв.м общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.