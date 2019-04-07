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Общество

Александр Котов о региональном парламенте: Мы работаем слаженно, конструктивно и эффективно

10.04.2019 13:37|ПсковКомментариев: 0

Спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель Парламентской Ассоциации Северо-Запада России Александр Котов пришел в региональный парламент, имея за плечами опыт работы в должности главы Струго-Красненского района, а затем и вице-губернатора Псковской области, в разные периоды курирующего вопросы местного самоуправления и тарифообразования, ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства. В администрации отвечал за взаимодействие с заксобранием, а сегодня его задача - наладить продуктивное сотрудничество уже с органами исполнительной власти.

Накануне 25-летия Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поделился с Псковской Лентой Новостей, как менялось его восприятие регионального парламента при взгляде снаружи и изнутри, также рассказал, насколько сложно выстраивать конструктивный диалог не только между заксобранием и администрацией региона, но и между самими парламентариями.

- Александр Алексеевич, как вы оцениваете работу Псковского областного Собрания депутатов, глядя на него сначала снаружи, а потом – изнутри. Что изменилось в вашем восприятии? Поменялось ли отношение к депутатам?

- Действительно, мне довелось наблюдать за работой Псковского областного Собрания депутатов будучи в разных должностях. С 1995 года, как известно, я являлся главой Струго-Красненского района, то есть был руководителем муниципального уровня. Тогда у меня сложилось впечатление, что это законодательный орган, который на уровне региона определяет бюджетную политику, распределяет финансовые средства, принимает законы, в соответствии с которыми мы потом строим свою работу. Я имею в виду и организации, и муниципалитеты, и граждан.

Я даже помню такой момент, когда я, как и остальные главы районов, пытался найти некую справедливость в распределении бюджетных средств. Нам казалось, что муниципалитетам не дают, что полагается, а перераспределяют эти денежные потоки, используя полномочия в большей степени в пользу областного бюджета.

Потом я наблюдал за работой Псковского областного Собрания депутатов уже будучи заместителем губернатора Псковской области и, кстати, в тот период времени я даже был представителем администрации в региональном парламенте. И уже в этой должности мне пришлось посмотреть на все по-другому. Если мне как муниципальному руководителю казалось, что больше средств нужно направлять в муниципалитеты, то, находясь уже на областном уровне, я понимал, что необходимо искать здоровый баланс интересов. Ведь областной бюджет – это обеспечение деятельности всех наших областных учреждений здравоохранения, социальной защиты, культуры и так далее, а в те времена на областном бюджете лежало еще и финансирование частично органов внутренних дел. Забот, что называется, выше крыши. Естественно, тогда, когда существует общий дефицит финансовых средств, острая их нехватка, нельзя ставить однозначно вопрос – давайте мы сейчас все потребности муниципалитетов закроем и тем самым как-то ущемим областной бюджет и его задачи. Иными словами, я уже понимал, что нужно обращать внимание и на те, и на другие проблемы.

Кроме того, будучи представителем в Псковском областном Собрании, я для себя сделал вывод, что с депутатами нужно работать очень корректно. И, как мне кажется, всегда это делал именно с этой позиции. В частности, нужно четко объяснять предлагаемые законодательной инициативы, отвечать на все вопросы, какими бы они ни были. Даже на те, которые на первый взгляд кажутся неуместными. Собрание – это коллективный орган, который принимает решение голосованием. И от того, насколько удастся убедить депутатов, насколько точно удастся сформулировать те или иные идеи, будет зависеть и результат голосования.

Каждый депутат не просто представляет интерес своего избирательного округа, это еще и личность. Каждый имеет свое собственное мнение, у каждого есть своя позиция, которую он тоже хочет выразить, поэтому работа с Псковским областным Собранием – это не такая уж простая задача.

Трудно давать самому себе оценку, но мне кажется, что у меня получалось находить с ними тесный контакт.

Теперь же я сам на протяжении уже достаточно длительного времени депутат Псковского областного Собрания. Коллеги оказали мне доверие и уже на второй срок избрали руководителем законодательного органа. Поэтому мне пришлось посмотреть на работу Псковского областного Собрания еще и с этой стороны, то есть, так сказать, дважды изнутри. И как депутата, и как председателя. И в этой ситуации я тоже открыл для себя много нового.

Еще раз повторю, наш законодательный орган - коллективный, решения здесь принимаются голосованием, как и в любом законодательном органе, в любом парламенте. Все депутаты Псковского областного Собрания имеют равный статус. Я как председатель в соответствии с законом о Псковском областном Собрании и Уставом имею определенные полномочия, но ни в коей мере я не являюсь ни начальником, ни руководителем для депутатов. Мои полномочия связаны главным образом с обеспечением работы комитетов, подготовкой и проведением сессий. Словом, со всем тем, что связано с деятельностью законодательного органа. Также есть полномочия представлять законодательный орган от имени депутатов Псковского областного Собрания. Во всем остальном мы имеем равный статус.

Конечно, было бы неправильно сказать, что председатель не оказывает совсем никакого влияния. Естественно, я стремлюсь к тому, чтобы по тем законопроектам, которые рассматриваются областным парламентом, мы находили консолидированное решение. Считаю своим долгом учитывать все мнения, все позиции, все точки зрения, а у нас в областном Собрании, напомню, представлены пять фракций политических партий. И мы уважительно относимся к позиции всех.

Разумеется, в этой ситуации большинство доминирует, но это не означает, что это доминирование является подавляющим. Фракция «Единая Россия» прислушивается к мнению других политический партий. Другое дело, что не всегда удается их учитывать. И политическая составляющая присутствует здесь в меньшей степени, а в большей – конструктивный разумный подход к рассмотрению тех законопроектов, которые к нам поступают.

Возможно, мне не совсем корректно оценивать работу Псковского областного Собрания, поскольку это оценка и моей работы, как его председателя, но все-таки хочу сказать, что работаем мы слаженно, конструктивно и эффективно. В качестве примера могу привести то, что у нас в Собрании нет законопроектов и проектов постановлений, которые бы долго оставались без рассмотрения и по которым мы не могли бы прийти к согласованному решению. Никто не может упрекнуть заксобрание в том, что мы тут устраиваем волокиту и несвоевременно принимаем законопроекты, особенно те, которые нужно принимать срочно. Если того требует ситуация, мы готовы до минимума сократить сроки рассмотрения и оперативно принять решение.

- А изменился ли ваш взгляд на работу администрации и муниципалитетов после того, как вы стали депутатом и стали возглавлять законодательный орган?

- Став депутатом и находясь сейчас в должности председателя областного Собрания, я четко представляю себе проблемы муниципалитетов, и те проблемы, с которыми сталкивается администрация Псковской области, органы исполнительной власти и губернатор. Мне понятна работа и той, и другой стороны.

Опыт работы на прежних должностях мне помогает работать в должности председателя регионального парламента. Я более глубоко могу оценить, во-первых, суть предложений, которые вносятся на рассмотрение в областное Собрание, а во-вторых, необходимость принятия таких законопроектов.

- А насколько сложно вам быть модератором во время дискуссий, ведь не секрет, что они бывают достаточно острыми?

- Честно говоря, в этом смысле я тоже открыл для себя много нового. Когда наблюдаешь со стороны, не ощущаешь, что модератор – это тяжелая работа, требующая предельной концентрации внимания от начала сессии и до самого конца. Невозможно расслабиться, потому что постоянно требуется контролировать происходящее: внимательно следить за тем, кто желает высказаться, чтобы по рассмотрению законопроекта четко соблюдался установленный регламент, потому что все это влияет на легитимность принятия решений. Это непростая работа, поэтому на первых порах было очень тяжело. Трудно было перестроиться с прежней работу на эту.

Сейчас, конечно, уже помогает опыт. И большое спасибо депутатам, потому что они с уважением относятся ко мне как председателю. Я не испытываю в этом плане каких-то сложностей, не чувствую со стороны своих коллег какого-то давления. Все очень корректно относятся к замечаниям, которые я вынужден иногда делать. И как председатель, и как модератор заседаний я чувствую себя вполне комфортно, и за это еще раз спасибо моим коллегам.

- Когда вы уже стали спикером областного Собрания депутатов, в регламенте появилась норма о выступлении политических фракций до начала заседаний. Для некоторых это достаточно спорная форма выступлений. Например, городская Дума до сих пор к такому формату не пришла. Как вы по прошествии времени оцениваете это решение?

- Я считаю, что это правильное решение. На самом деле это не наше изобретение. Такая же норма действовала и в Госдуме. Нужно дать возможность высказаться представителям фракций политических партий на самые важные темы, на которых они считают необходимым заострить внимание. Да, при этом звучат и критические оценки в адрес и органов исполнительной власти по самым важным и актуальным проблемам.

Несмотря на то, что такие выступления в рамках регламента не комментируются, по ним не принимаются решения, но, тем не менее, можно понять, что без внимания оставлять такие актуальные темы нельзя. Поэтому все равно, так или иначе, реакция проявляется. И со стороны органов исполнительной власти, и со стороны Псковского областного Собрания как законодательного органа. Поэтому, на мой взгляд, это очень полезная норма.

Иногда выступления звучат слишком критично, даже, возможно, чрезмерно остро, «факты», которые приводятся с нашей трибуны, не всегда имеют под собой основания. И мне часто задают вопрос – нет ли желания отменить эту норму и прекратить эти выступления, которые получили название «десятиминутки гнева». Но я всегда настаивал на том, что прекращать эту практику не нужно.

Это свободная трибуна, это право голоса для каждого депутата. Но в то же время нужно иметь в виду, что при этом нельзя допускать каких-то некорректных высказываний – это запрещено и нашими внутренними документами. Однако я не припомню такого, чтобы у нас были какие-то резкие, совсем уж некорректные высказывания, за которые можно было бы прервать или остановить выступление. Хотя на эмоциях может быть всякое.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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