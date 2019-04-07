Общество

Виктор Остренко: Парламентская система в Псковской области за 25 лет кристаллизовалась

«Я хорошо помню стадию формирования Псковского областного Собрания депутатов - это было состязание профессиональных кадров: аграриев, врачей и руководителей предприятий. В начале внутри регионального парламента велась очень серьезная борьба», - поделился воспоминаниями заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов и руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко в эфире программы «Дом Советов» в эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

По мнению гостя, при формировании регионального парламента давалась и возможность спорить, и активно доказывать точку зрения, и уделять каким-то вопросам особенное внимание. Это, по его мнению, и есть формирование настоящего парламентаризма. Хотя, по словам Виктора Остренко, на тот момент велась и очень серьезная организационная работа, которая включала разработку всех документов, например, устава Псковской области.

«Со временем система кристаллизовалась, работа стабилизировалась, это привело к конструктивному диалогу. Сегодня есть и парламентские слушания, и пятиминутки перед сессией, есть и внутрифракционная работа в рамках сессий. Сейчас это действительно рабочий, конструктивный орган. Все вопросы находятся в поле зрения и рассматриваются», - заявил Виктор Остренко, говоря о работе Псковского областного Собрания депутатов в настоящий момент.