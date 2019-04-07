В Пскове торжественно отмечают 25-летие областного Собрания депутатов

В Пскове началось торжественное заседание, посвященное 25-летию Псковского областного Собрания депутатов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие проходит в СРЦ «Простория». В большом зале собрались депутаты различных созывов, представители органов исполнительной и законодательной власти Псковской области и других регионов, а также федеральных ведомств и другие почетные гости.
Председатель регионального парламента Александр Котов в своей приветственной речи отметил, что четверть века - это небольшой отрезок времени в масштабах истории, но, если оглянуться на прошедшие события за этот срок, то становится понятным важность этого пути.
Александр Котов обратил внимание, что в региональном парламенте решалось множество социальных вопросов. Также он напомнил, что Псковская область стала первым регионом, в котором выборы прошли по смешанном типу: по одномандатным округам и по партийным спискам. «Региональный парламент стал главной дискуссионной площадкой, где представлено мнение множества партий. Несмотря на различие взглядов нам удается сохранять единство и вместе принимать взвешенные решения», - добавил он. В заключение Александр Котов поздравил всех, кто причастен к созданию и работе регионального парламента и отдельно поблагодарил его коллектив.
Напомним, первое заседание регионального парламента, ставшего правопреемником Псковского областного Совета народных депутатов, состоялось 8 апреля 1994 года, и именно с этой даты ведется отсчет его долгой и насыщенной истории. Начиналось все с 21 депутата, а сегодня в составе заксобрания их уже 44. За четверть века в законодательном органе Псковской области сменилось уже шесть созывов народных избранников, а счет принятых законов области и постановлений Собрания идет на тысячи.