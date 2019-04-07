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Общество

Псковское областное Собрание поблагодарили за взвешенную и конструктивную политику

11.04.2019 16:40|ПсковКомментариев: 0

Псковское областное Собрание поблагодарили за взвешенную и конструктивную политику. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 11 апреля, на торжественном заседании, посвященном 25-летию областного парламента слова благодарности прозвучали от представителей органов исполнительной и законодательной власти федерального и региональных уровней.

В частности, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова отметила, что Псковское областное Собрание сочетает в себе лучшие традиции, заложенные предшественниками, и новаторский подход в организации законотворческого процесса. «Конструктивная работа и активная позиция каждого депутата способствует поддержанию авторитета законодательной власти в обществе. Особенно приятно отметить масштабную работу по созданию условий для динамичного социально-экономического развития региона, в том числе благодаря эффективному взаимодействию с федеральными органами власти и органами власти других субъектов РФ», - процитировала она поздравительный адрес от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Депутат Госдумы Александр Козловский в свою очередь обратил внимание, что за 25 лет Псковское областное Собрание прошло огромный путь и утвердилось как авторитетный и эффективный орган законодательной власти. Он выразил особые слова благодарности в адрес тех, кто работал над формированием областного парламента и устава Псковской области. «Эти люди и сегодня активно содействуют укреплению традиций российского парламентаризма», - добавил он.

Непростой путь становления регионального парламента также отметил и главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин. «За четверть века областное Собрание состоялось как эффективный орган законодательной власти с высоким политическим и профессиональным авторитетом. Накоплен серьезный опыт нормотворческой деятельности во всех сферах нашей жизни, а это порядка 2000 различных нормативно-правовых документов», - заявил он и поблагодарил депутатов за взвешенную и конструктивную законодательную политику, направленную, прежде всего, на улучшение качества жизни жителей Псковской области.

Председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская в своем выступлении заверила, что в Псковской области выстроена плодотворная работа депутатского корпуса при активном взаимодействии с муниципалитетами. По ее словам, такой подход поможет Псковской области идти только вперед.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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