Общество

Стало известно, кто из чиновников Кремля заработал больше всех в 2018 году

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров по итогам 2018 года стал самым «богатым» из чиновников Кремля. Как пишет Лайф, такие данные следуют из опубликованной им декларации. Доход Комарова составил более 657 миллионов рублей.

На втором месте - первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко. Его заработок в 2018 году, судя по декларации, составил чуть больше 66,5 миллиона рублей. На третьем месте - начальник управления президента Сергей Новиков, чей доход по итогам прошло года составил 61 миллион рублей.

Напомним, в 2017 году больше других сотрудников заработал глава администрации президента Антон Вайно.