Общество

Опубликованы доходы председателя псковского облизбиркома Михаила Иванова

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов отчитался о доходах за прошлый год. Сведения опубликованы на сайте облизбиркома. Доход Михаила Иванова за 2018 год составил 2 млн 965 тыс 712 рублей. В собственности имеется земельный участок, квартира, два гаража и автомобиль Hyundai Solaris.

Заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач задекларировал свой годовой доход в размере 1 млн 934 тыс 631 рубль. В собственности имеет квартиру, в долевой собственности — участок и дом. Доход супруги составил 925 тыс 517 рублей. В долевой собственности имеет участок, дом и квартиру, владеет автомобилем

Škoda Kodiaq. В долевой собственности дочери имеется дом и участок.

Секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук за год заработал 1 млн 695 тыс 701 рубль. В собственности имеет участок, долю в квартире, а также два автомобиля: Ford Fusion (в угоне) и Nissan Tiida. Супруга секретаря облизбиркома заработала за год 440 тыс 326 рублей. Имеет долю в квартире.