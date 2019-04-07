Общество

Сергей Грахов похвалил депутатов за внимание к проблемам, которые могут негативно сказаться на жителях Псковской области

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов похвалил депутатов Псковского областного Собрание за внимание к проблемам, которые могут негативно сказаться на населении региона. Свое мнение на этот счет он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя парламентский час мартовской сессии регпарламента, в рамках которого он выступил с докладом по реализации реформы по обращению с ТКО на территории Псковской области.

«На самом деле наши депутаты вникают в проблемы, которые могут в той или иной степени негативно сказаться на населении. Они хорошо и четко выполняют то, зачем их население выбрало», - пояснил Сергей Грахов.

В то же время гость студии не согласился с тем, что его «кинули на амбразуру», возложив миссию докладчика на него, а не на директора ООО «Экопром» (регоператора ТКО) Сергея Пайста. «Говорить, что меня в прошлый раз кинули на амбразуру … - я с этим не соглашусь, - отметил он. - То, что я докладывал на парламентском часе по той теме, абсолютно правильно, потому что одно из полномочий комитета, который я возглавляю, - реализация реформы по обращению с ТКО на территории региона».

Наряду с этим гость студии признал, что на некоторые вопросы, которые задавали депутаты, было бы правильнее ответить регоператору. «На что смог, я ответил. Как все будет проходить в следующий раз, что касается моих полномочий, я готов за них отвечать. А по поводу того, какого объема машины ездят по территории области, это технический вопрос, ответ на который не в моей компетенции», - пояснил Сергей Грахов.