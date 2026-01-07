Общество

Как работали магазины в Великих Луках 40 лет назад

1

Сегодня, чтобы купить продукты на новогодний стол, достаточно заглянуть в круглосуточный гипермаркет или сделать заказ в приложении. Но как это происходило в эпоху, когда слово «дефицит» было частью повседневной жизни? Путешествие во времени нам помогут совершить документы, хранящиеся в Государственном архиве Псковской области.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области / «ВКонтакте»

Ответ хранится в пожелтевших от времени страницах приказов Великолукского продторга за 1982-1985 годы. В документах расписан не только праздничный график работы магазинов, но и порядок формирования новогодних продуктовых наборов для горожан и детских подарков по заявкам предприятий.

Помимо этого, директорам и заведующим магазинов поручалось до 30 декабря завершить украшение витрин.
