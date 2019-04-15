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Общество

Под Псковом стартовал конкурс по полевой выучке среди военнослужащих-спецназовцев

17.04.2019 10:25|ПсковКомментариев: 0

Международный конкурс среди подразделений спецназа «Полярная звезда» в этом году впервые пройдет в рамках Армейских международных игр.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сказал главный судья соревнований Вячеслав Николахин сегодня на открытии Всеармейского этапа конкурса по полевой выучке среди военнослужащих подразделений специального назначения «Полярная звезда».

Состав российской сборной будет определен по итогам первенства ВДВ по полевой выучке среди подразделений спецназа, которое пройдет на учебно-материальной базе Псковского соединения ВДВ.

В конкурсе примут участие более 50 лучших разведчиков  из подразделений специального назначения ВДВ.

Как сообщил Вячеслав Николахин, конкурс будет проходить в течение 10 дней в условиях, максимально приближенных к боевым.

В Псков на соревнования приехали четыре команды из  Уссурийска, Тулы, Иваново и Кубинки (Московская область).

Ветеран разведки Александр Кокарев пожелал бойцам успехов, выразил надежду, что военнослужащие приложат все усилия и покажут отличный результат.

Напомним, на полигоне  «Завеличье» под  Псковом в период  с 17 по 26 апреля  впервые будет проведен Всеармейский  этап конкурса  по полевой выучке среди военнослужащих подразделений специального назначения «Полярная звезда».

По итогам   состязаний  будет  сформирована сборная команда спецназа ВДВ, которая представит Российскую Федерацию на первом международном  конкурсе «Полярная звезда» в рамках «АрМИ-2019». Международный этап первого в истории Игр конкурса спецназа пройдет в период с 3  по 16 августа  под  Брестом  на территории Республики Беларусь.

В ходе состязаний спецназовцы  в полном снаряжении  и боевой экипировке пройдут ряд этапов, в рамках которых, выполнят комплексные упражнения, включающие в себя десантирование на точность в составе группы на парашютах типа «крыло»», с высоты 1500 метров вслед за специальным грузом весом до 50 гв.

В течение двух суток спецназовцы проведут выход группы в район выполнения специальной задачи, с совершением марш-броска на 30–50 км по труднодоступным местам лесисто-болотистой местности  Псковской области, пройдут «Тропой разведчика», отработают стрельбу днем и ночью из пистолета ПМ, автомата АКС-74, пулемета ПКМ, ручного противотанкового гранатомета, снайперской винтовки СВД, проведут эвакуацию   раненного с заминированного участка местности  и отход группы после выполнения задачи с применением вертолетов МИ-8.

Теги: #ВДВ #минобороны
Источник: Псковская Лента Новостей
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